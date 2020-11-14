Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فيرمينو يقود البرازيل لفوز صعب على فنزويلا في تصفيات كأس العالم.. فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:06 ص
فيرمينيو
فيرمينيو
Advertisements
محمد رشاد
حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم  فوزا صعبا على منتخب فنزويلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، في ختام مباريات الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

سيطر التعادل السلبي، على أحداث الشوط الأول من المباراة، الذي شهد تسجيل هدف مبكر، لمنتخب البرازيل، بعد مرور 7 دقائق، عن طريق المهاجم ريتشارليسون، لاعب إيفرتون الإنجليزي، ولكن تقنية الفيديو "فار"، ألغت الهدف بحجة وجود تسلل.

ونجح روبرتو فيرمينو نجم ليفربول الإنجليزي، في تسجيل هدف فوز البرازيل بالمباراة، في الدقيقة 67 من عمر المباراة.

وتصدر منتخب البرازيل جدول ترتيب تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، برصيد 9 نقاط، متفوقا بفارق نقطتين عن منتخب الأرجنتين الوصيف برصيد 7 نقاط، بعد تعادله مع منتخب باراجواي، فيما بقى منتخب فنزويلا دون رصيد من النقاط.

وغاب النجم نيمار، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، عن منتخب السيليساو، بسبب الإصابة العضلية التي يعانيها، وترك على إثرها معسكر الفريق، قبل ساعات قليلة من المباراة، كما غاب كاسيميرو، نجم خط وسط ريال مدريد، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان منتخب البرازيل، قد حقق انتصارين في أول مباراتين بتصفيات المونديال أمام بوليفيا بخماسية نظيفة وبيرو بأربعة أهداف مقابل هدفين، فيما خسرت فنزويلا أمام كولومبيا وباراجواى على الترتيب بنتيجتي 3-0 و1-0.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إعلان قائمة البرازيل لمواجهة بوليفيا وبيرو في تصفيات كأس العالم 2022

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل تستهل مشوارها بمواجهة بوليفيا

تصفيات كأس العالم 2022.. الأرجنتين ضيفا ثقيلا على بوليفيا.. الليلة

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل في مهمة تأمين الصدارة أمام بيرو

تصفيات كأس العالم 2022.. موعد مباراة الأرجنتين ضد بوليفيا والقناة الناقلة

فوز الإكوادور وباراجواي على أوروجواي وفنزويلا في تصفيات مونديال 2022

Advertisements

ترشيحاتنا

إصابة حاكم ولاية نيفادا الأمريكية بفيروس كورونا

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور

كلام نهائي.. عمرو الجنانيني: السوبر الإفريقي سيقام فى مصر

حكم السجود مع وجود حائل بين الجبهة والأرض.. الإفتاء ترد.. فيديو

هوندا تنشر فيديو تشويقي للجيل الجديد من هوندا سيفيك honda civic.. فيديو وصور

أوباما يكشف موقف جو بايدن من العملية العسكرية لتصفية بن لادن

Advertisements

مدحت فقوسة: بعت اللي ورايا بسبب السرطان وأحتاج 580 ألف جنيه لإجراء جراحة

أخبار الرياضة.. البرازيل تحقق فوزا صعبا على فنزويلا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر الأفريقي في مصر.. ومحمد صلاح يخضع للعزل الصحي

شوقي غريب: محمد مرعي كان رائعا أمام كوريا ونصحت صلاح محسن بالتركيز في اللمسة الأخيرة

فيرمينو يقود البرازيل لفوز صعب على فنزويلا في تصفيات كأس العالم.. فيديو

كلام نهائي.. عمرو الجنانيني: السوبر الإفريقي سيقام فى مصر

الجوهرة المجرية سوبوسلاي على ردار ريال مدريد

بعد إصابته بفيروس كورونا.. اتحاد الكرة يصدر بيانًا باللغة الانجليزية لتوضيح الحالة الصحية لـ محمد صلاح

بعد تأكيد إصابته بكورونا.. اتحاد الكرة يعلن خضوع محمد صلاح للعزل الصحي

هادي خشبة: زيزو الأنسب لتعويض غياب صلاح.. ومصطفى محمد الأحق بهجوم المنتخب

سفير مصر في توجو: رفع حالة الاستعداد قبل استقبال منتخب مصر

فى أول فوز بتصفيات كأس العالم.. تشيلي تهزم بيرو بثنائية فيدال

أوروجواي يكتسح كولومبيا بثلاثية نظيفة بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لاندروفر تطرح رنج روفر 2022 range rover .. فيديو وصور

هزت صرخاتها العالم.. مشهد مؤلم لـ أم فقدت رضيعها في عرض البحر | فيديو

بسبب عقب سيجارة.. مقتل 4 أطفال صغار في حريق ضخم | صور