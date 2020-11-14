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رياضة

مدحت فقوسة: بعت اللي ورايا بسبب السرطان وأحتاج 580 ألف جنيه لإجراء جراحة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 07:45 ص
مدحت فقوسة
مدحت فقوسة
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محمد رشاد
كشف مدحت فقوسة،نجم النادي المصري والأهلي سابقًا، عن تدهور حالته الصحية في الفترة الماضية وتعرضه لوعكة صحية شديدة، أحتاج على إثرها لمبلغ مادي لمواصلة علاجه .

وقال "فقوسة" في تصريحات خاصة عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار": "أعاني السرطان وتصلب الشرايين ولم تتم مساعدتي طوال الفترة الماضية سوى من الفريق مهاب مميش ووزيرة الصحة الحالية هالة زايد ووزير الشباب السابق خالد عبد العزيز".

وأضاف: "أخضع لعدة جلسات بشكل مستمر بعت اللي ورايا بسبب السرطان، وأحتاج إلى الخضوع إلى جراحة بتكلفة 580 ألف جنيه ولا أطالب سوى الاهتمام بحالتي الصحية".

وتابع فقوسة: "أوجه الشكر إلى زوجتي فهي أكثر إنسانة وقفت بجانبي طوال مسيرتي وتدعمني بشكل دائم".
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