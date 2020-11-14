أخبار الرياضة.. البرازيل تحقق فوزا صعبا على فنزويلا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر الأفريقي في مصر.. ومحمد صلاح يخضع للعزل الصحي

فيرمينو يقود البرازيل لفوز صعب على فنزويلا في تصفيات كأس العالم.. فيديو





حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب فنزويلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، في ختام مباريات الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.









كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري عن إقامة السوبر الإفريقي المقبل في مصر، بين بطل الكونفيدرالية نادي نهضة بركان المغربي وبطل دوري أبطال أفريقيا الذي سيكون بطبيعة الحال فريق مصري إما النادي الأهلي أو غريمه التقليدي الزمالك .



