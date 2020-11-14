أخبار الرياضة.. البرازيل تحقق فوزا صعبا على فنزويلا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة السوبر الأفريقي في مصر.. ومحمد صلاح يخضع للعزل الصحي

يعرض "صدى البلد"، أبرز ما جاء من أخبار محلية وإفريقية وعالمية على مدار الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، وذلك في السطور التالية..
فيرمينو يقود البرازيل لفوز صعب على فنزويلا في تصفيات كأس العالم.. فيديو
حقق منتخب البرازيل الأول لكرة القدم فوزا صعبا على منتخب فنزويلا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت المنتخين على ملعب "ماني جارينشا الوطني"، في ختام مباريات الجولة الثالثة، من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.
كشف عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة المصري عن إقامة السوبر الإفريقي المقبل في مصر، بين بطل الكونفيدرالية نادي نهضة بركان المغربي وبطل دوري أبطال أفريقيا الذي سيكون بطبيعة الحال فريق مصري إما النادي الأهلي أو غريمه التقليدي الزمالك .
بعد تأكيد إصابته بكورونا.. اتحاد الكرة يعلن خضوع محمد صلاح للعزل الصحي
نشر الاتحاد المصري لكرة القدم ، تقريرًا عبر موقعه الرسمي يفيد إيجابية العينة الثانية لمحمد صلاح وتأكد إصابته بفيروس كورونا ، وعزل اللاعب في غرفو بمفرده.
شوقي غريب: محمد مرعي كان رائعا أمام كوريا ونصحت صلاح محسن بالتركيز في اللمسة الأخيرة
أشاد شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، بأداء محمد مرعي لاعب الفراعنة في مباراتهم الودية أمام نظيره الكوري، واصفًا أدائه بالراقي.