لعدم إجادته السباحة.. مصرع مسن غرقا بترعة نجع حمادي في سوهاج

لقي مُسن مصرعه غرقًا بترعة نجع حمادي بناحية ساحل طما شمالي محافظة سوهاج





وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغً من الأهالي بغرق رجل مُسن بترعة نجع حمادي بدائرة المركز.





وبانتقال ضباط المركز وقوات الإنقاذ النهري، وبالفحص تبين غرق "ناجي. ع. س"، ٦١ عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، وتم انتشال الجثة وإيداعها بالمستشفى المركزي.









وبسؤال نجل عمه المدعو "راوي. ع س. ع"، 54 عامًا، عامل، ويقيم بذات الناحية، قرر بأنه أثناء سير المذكور على حافة الترعة المجاورة لمنزله انزلقت قدماه وسقط بها ما أدى إلى غرقه ووفاته في الحال، لعدم إجادته السباحة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك.





حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.