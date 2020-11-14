أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020.. تعرف عليها

ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت 14 نوفمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.





وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم 11 جنيها .





وتراوح كيلو البطاطس 6 جنيهات ، و البصل 5 جنيهات ، و الكوسة 7 جنيهات .





وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.





وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات و البامية 22 جنيهات.



