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اقتصاد

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت 14 نوفمبر 2020.. تعرف عليها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:03 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
ينشر "صدى البلد" أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، السبت  14 نوفمبر 2020، في سوق العبور لتجارة الجملة، خاصة مع طرح محاصيل العروة الجديدة.

وسجل الليمون البلدي سعرا يتراوح بين 2 و6 جنيهات للكيلو، فيما تراوح سعر كيلوالطماطم 11 جنيها.

وتراوح كيلو البطاطس 6 جنيهات، والبصل 5 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 7 و11 جنيها، والفلفل الرومي البلدي من 3 إلى 7 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 4 إلى 5 جنيهات.

وسجل سعر كيلو الخيار البلدى 6 جنيهات، والخيار الصوب من 3 إلى 4 جنيهات، والملوخية من 2 إلى 3 جنيهات والبامية 22 جنيهات.

وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 18 و24 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 4 إلى 8 جنيهات، وبلغ سعر الثوم من 23 إلى 27 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات، وسعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات، والبنجر 4 جنيها والجزر بلغ 6 جنيهات للكيلو.

كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1 إلى 2.50 جنيه، والباذنجان 6 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 2 إلى 4 جنيهات.

أسعار الفاكهة اليوم
وتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 9 جنيهات، والبرتقال سكري من 6 إلى 10 جنيهات، والبرتقال أبو سرة من 4 إلى 7 جنيهات، والجريب فروت بسعر 5 جنيهات، والعنب رومى الأحمر يتراوح ما بين 3 و5 جنيهات، والبلح الزغلول من 3 إلى 6 جنيهات.

وسجل سعر التفاح الأمريكى من 17 إلى 23 جنيها، والكنتالوب 8 جنيهات، والبلح الرملى بـ 7 جنيهات، والبلح السيوى بـ 20 جنيها، والمانجو عويسى بسعر 27 جنيها، والمانجو زبدية 12 جنيها، والمانجو الفص بسعر 20 جنيها، والتين البرشومى 9 جنيهات، والجوافة 7 جنيها، والرمان بسعر10 جنيهات.
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