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الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة.. أبرز مانشيتات صباح البلد "فيديو"

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:08 ص
صحف وجرائد
صحف وجرائد
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على قناة «صدى البلد»، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، السبت، على النحو التالي:

"أخبار اليوم" 
مقال "في الشارع المصري" للكاتب الصحفي مجدي حجازي

"صدى البلد" 
الرئيس السيسي يتفقد مشروعات تطوير المحاور والكباري بالقاهرة والجيزة

"الأهرام" 
التضامن الاجتماعي تبدأ الاختبارات الشفوية لمشرفي الجمعيات الأهلية لموسم حج 1442هـ |2021هـ 

"اليوم السابع"
الصحة تؤكد: معظم المصابين بكورونا يعيشون في أماكن مغلقة

"الشروق" 
وزيرة التخطيط: اتخذنا إجراءات صحية مستدامة للتخفيف من وطأة كورونا

"سكاي نيوز العربية" 
ترامب يحمل "دومينيون" مسؤولية خسارته

"الشرق الأوسط"
"التحالف" يدمر "مسيرة" مفخخة
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