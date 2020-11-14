الشره المرضي.. حكاية مرض غامض أصاب الأميرة ديانا وأخفته عن الجميع

كانت الأميرة ديانا تكافح في السر أمراضها التي لم يعلم بها إلا أشخاص قليلون يعدون على أصابع اليد الواحدة، فكان من ضمن أمراضها السرية هو "الشره المرضي" حيث استمرت تعاني منه حتى وفاتها.





كانت تسعى "ديانا" من أجل أن تتخلص من مرض "الشره المرضي" وهو اضطراب الأكل، عبارة عن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الطعام ثم تقيؤه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية.





قال كبير الخدم السابق للأميرة ديانا "بول بوريل" إن الأميرة لم تكسب أبدًا معركتها مع الشره المرضي، فقد رفع "بول" الغطاء عن معركة ديانا، قائلًا "إنها لا تستطيع حقًا التغلب على عاداتها غير الصحية".





كشف "بول" أن المرض العقلي سيطر على ديانا، على الرغم من أنها ادعت سابقًا أنها تغلبت على اضطراب الأكل، ويعتقد بول أنه بقي معها حتى يوم وفاتها في عام 1997.





اعترف أحد معارف العائلة: "لم تتخلص من الشره المرضي، حتى الأسبوع الأخير من حياتها، فكانت ما زالت تعاني منه، فهي لم تهزمه أبدًا لأنه كان مسيطرا عليها"، وأضاف "بول": "كان الحفاظ على كرامتها ومحاولة إبقاء نفسها على المسار الصحيح لأبنائها، هو ما جعلها تخشى البوح بمرضها حتى لا يتم إيداعها في المؤسسات وأن تفقد أطفالها".





كشفت ديانا أنها تغلبت على مرضها خلال مقابلة بانوراما سيئة السمعة مع مارتن بشير في عام 1995.



