هل يطيح ترامب ببايدن؟.. مصادر تكشف الحقيقة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية إن الرئيس دونالد ترامب لن يقوم بإخراج الأمور عن السيطرة، ولن يشعل الأمور إذا ما تأكد له فوز منافسه الديمقراطي الأكبر سنًا، وسيتبع ترامب ويلتزم بدستور البلاد ويغادر البيت الأبيض ويسلم لجو بايدن، وبالتالي لن يطيح بالرجل الجديد في البيت الأبيض.





وقال جيرالدو ريفيرا، صحفي "فوكس نيوز" بعد حديثه مع ترامب: " بدا لي (أن ترامب) بطلا للوزن الثقيل في الجولة الأخيرة من المعركة، وعلى استعداد (للتجاوب).. أخبرني أنه واقعي، وقال إنه سيتخذ المسار والفعل الصحيح".





ونقل ريفيرا عن ترامب، بأنه إذا كانت العملية الانتخابية ستحسم في النهاية ضده (ترامب)، فسيتبع الدستور الأمريكي ويترك البيت الأبيض.





وتابع المراسل، قائلا "لم يتولد لدي انطباع بأنه يخطط للإطاحة بالحكومة المنتخبة. إنه يريد فقط منافسة (معركة) عادلة".





وكان ترامب قد تحدث إلى الصحفيين يوم الجمعة للمرة الأولى منذ أسبوع بعد خسارته المزعومة في الانتخابات التي فاز فيها جو بايدن، وفقا لتقارير إعلامية أولية.





ولم يجب ترامب بعد خطابه على أسئلة الصحفيين، بما في ذلك ما إذا كان سيعترف بخسارته أمام بايدن.





وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر، وأعلن المرشح الديمقراطي، جوزيف بايدن، السبت الماضي، فوزه في الانتخابات.



