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فن

الساحر الصغير.. كريم محمود عبد العزيز يتفاعل مع جمهوره بصورة جديدة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شارك الفنان كريم محمود عبد العزيز جمهوره صورة جديدة، وذلك من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".


وظهر كريم محمود عبد العزيز بستايل كاچوال شبابي، ولاقت صورته إعجابا كبيرا من متابعيه وجاءت بعض التعليقات كالآتي:
الساحر الصغير 

إنسان جميل ومحترم بجد وقلبك طيب 

منور الدنيا


يذكر أن كريم محمود عبد العزيز احتفل مؤخرًا بانتهاء تصوير فيلمه الجديد "موسى"، المقرر عرضه قريبا بدور العرض.


فيلم "موسى" من إنتاج ثلاث من أكبر شركات الإنتاج السينمائي في مصر والعالم العربي، وهي "سينرجي فليمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية"، من خلال استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.


وخاض كريم محمود عبد العزيز سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل "هوجان"، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج "سينرجى".


مسلسل "هوجان"، بطولة محمد إمام، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، رياض الخولى، أوس أوس، أسماء أبو اليزيد، هاجر أحمد، عايدة رياض، عارفة عبد الرسول، سليمان عيد، أحمد التهامي، كريم عبد الجواد، محسن منصور.


وفي سياق آخر، شارك كريم محمود عبد العزيز كضيف شرف في مسلسل "الاختيار"، بطولة الفنان أمير كرارة، الذي عُرض مؤخرًا، وهو من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.

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