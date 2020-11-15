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برلمان

لجنة الصياغة النهائية للائحة مجلس الشيوخ تعقد اليوم آخر جلساتها

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 07:01 ص
لجنة اعداد لائحة
لجنة اعداد لائحة الشيوخ
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ماجدة بدوى
قال النائب هاني سري الدين عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية، إن لجنة صياغة اللائحة المنبثقة عن اللجنة المشكلة لإعداد مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ تعقد اليوم "الأحد" اجتماعها الأخير لمراجعة كل المواد المتعلقة بمشروع القانون تمهيدا لإعداد تقرير بها يعرض في اجتماع  الثلاثاء القادم على اللجنة الرئيسية برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ.

وأضاف سري الدين فى تصريحات للمحررين البرلمانين، أن لجنة صياغة اللائحة تقوم  بمراجعة الصياغة النهائية بعد التعديلات التي اجرتها الأمانة الفنية في ضوء ملاحظات ومقترحات لجنة اللائحة ولمناقشة بعض المواد تحديدا، وذلك تمهيدا للعرض علي لجنة اللائحة لاعتماد المشروع النهائي تمهيدًا لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر الجاري .

وكانت اللجنة المشكلة لإعداد مشروع لائحة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق قد انهت كل مناقشاتها، الثلاثاء 3 نوفمبر الجاري ، حول مسودة مشروع القانون التي أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ والخاصة بلائحة المجلس ،وقد عقدت اللجنة 4 اجتماعات على مدار أسبوعين متتاليين ، وتم تشكيل لجنة مصغرة لصياغة اللائحة ، وهي لجنة منبثقة من لجنة إعداد اللائحة.

وتتضمن مسودة مشروع قانون اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ  المبدئية، التي أعدتها الأمانة العامة للمجلس، مجموعها " 306"مادة بواقع 14 بابا، وتتضمن  مواد الإصدار ثلاثة مواد.

وتصدر لائحة مجلس الشيوخ  بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر فى الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.
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