الستات مش هبلة.. مواطنون ضد الغلاء تكشف مفاجأة عن البلاك فرايدي هذا العام

قال محمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن موسم البلاك فرايدي بدأ يفقد قوته بالتدريج ولن يحدث تزاحم هذا العام، بسبب وعي المواطنين أكثر بالأماكن الصادقة في عمل التخفيضات، خاصة من السيدات، معقبا: "الستات مش هبلة".









وأوضح العسقلاني، خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن فكرة البلاك فرايدي تفقد قوتها بالتدريج بمرور السنوات، مشيرا إلى أن أكثر من استفاد من هذا اليوم هو إدارة مرور القاهرة، بسبب حالة التزاحم على المولات التجارية، ووقوف السيارات خارج أماكن الانتظار المخصصة لهم، فقام المرور بكلبشة الكثير من السيارات ودفع الغرامات.









وأضاف أنه في العام الماضي كان هناك تزاحم كثير من المواطنين ولكن دون أن يشتروا، مشيرا إلى أن سبب تسمية هذا اليوم بـ"البلاك فرايدي" يرجع إلى أنه أسود على التجار ولكن مفيد بالنسبة للمواطنين.









ولفت إلى أن هذا اليوم في الدول الأوروبية يستفيد منه المواطن بالفعل، بينما العكس في مصر، فالتجار هم من يستفيدون.