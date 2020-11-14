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برلمان

للحد من الإصابات.. برلماني يطالب بمراجعة إجراءات مواجهة كورونا بالمصالح الحكومية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 11:14 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد
دعا جون طلعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، الحكومة إلى مراجعة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة في المصالح الخدمية والتي تستقبل المواطنين، لاسيما في ظل تزايد أعداد مصابي فيروس كورونا.

وأكد النائب، في بيان اليوم، الأحد، أهمية مراعاة التباعد الجسدي سواء بين الموظفين أو متلقي الخدمة، وكذلك التأكيد على ارتداء الكمامات، حرصًا على عدم انتشار العدوى بصورة كبيرة، منوهًا بأن الحل الأمثل حتى الآن في مواجهة الفيروس هو سلاح الوقاية.

وطالب جون طلعت، بالاستفادة من البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات للتسهيل على المواطنين، وتفعيل الخدمات المقدمة إلكترونيا لمنع التزاحم أمام المصالح الحكومية.

وقال عضو مجلس النواب، "علينا المواءمة بين عدم تعطيل مصالح الناس، وفي نفس الوقت الحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة أي زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا".
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