نشرة المرأة والصحة.. 9 أعراض للإصابة بالجلطة الرئوية.. و10 صور لـ المغربية جليلة حبيبة تامر حسني السابقة بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها على النحو التالي:





أعلنت منظمة الصحة العالمية أن تفشي COVID-19 يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقًا، فإن الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية مزمنة مثل مرض السكري هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض خطيرة مثل فيروس كورونا.





أعلنت مصممة الأزياء المغربية بسمة بوسيل عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، إنفصالها عن الفنان تامر حسني، مما أثار جدلا كبيرا بين متابعيهما.





قال الدكتور هاني الناظر استشاري أمراض الجلدية رئيس مركز البحوث سابقا، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في حالة الشعور بأي أعراض نزلة البرد عليك اتباع هذه النصائح بالأخض مع توالي انخفاض درجات الحرارة خلال الفترة القادمة.





تعرض الإعلامي إبراهيم فايق إلى جلطة رئوية، وهو ما دخل على أثره إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وتعد الجلطة الرئوية انسدادا في أحد الشرايين الرئوية الموجودة بالرئتين.





نجد الكثير يبحثون عن أقوى مسكن ألم الرقبة التي تحدث بسبب تشنج عضلات الرقبة الناتجة عن الجلوس بوضعيات خاطئة أثناء النوم استخدام الهاتف أو الجلوس أمام شاشات الكمبيوتر، مما يؤدي إلى حدوث التهاب المفاصل العظمية الموجودة، لذا فإن الحل المتاح هو استخدام مسكن ألم الرقبة .























