الإعلام تكرم مصر الخير لجهودها في التوعية بأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

تكرم وزارة الدولة للإعلام اليوم، السبت، مؤسسة "مصر الخير" لجهودها في نشر أهداف التنمية المستدامة والتعريف برؤية مصر 2030، وذلك ضمن احتفال تقيمه الوزارة.
وقال محمد ممدوح، مدير أول قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، في بيان اليوم إن التكريم يأتي علي مجموعة أنشطة نظمتها وحدة بناء قدرات المنظمات الأهلية لإنفاذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وهي وحدة أطلقها قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بالمؤسسة مع بيداية عام 2020 وكان الهدف الأساسي لهذة الأنشطة هو توعية الجمعيات الأهلية الشريكة بأهداف التنمية المستدامة والتعريف برؤية مصر 2030.
وأضاف ممدوح أن القطاع تقدم بهذه الأنشطة لمسابقة أعلنت عنها وزارة الدولة للإعلام، بالمشاركة مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، البيئة، والشباب والرياضة، ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "تنمية" وهي مسابقة تتبنى أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030، بالتزامن مع اليوم العالمي للسلام.
وأوضح ممدوح أنه سيتم تكريم قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة "مصر الخير" ضمن احتفالية تقيمها الوزارة اليوم لإعلان جوائز المسابقة وتكريم بعض الجهات علي جهودها في نشر أهداف التنمية المستدامة.
وأشار مدير قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمصر الخير إلى أن المسابقة التي أطلقتها وزارة الدولة للإعلام تأتي في إطار تنفيذ الخطوات الأولى من مبادرة "تنمية"، وهي مبادرة شاملة لكل ما يخص أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 بهدف التوعية بأهمية التنمية المستدامة وأهمية المشاركة المجتمعية في تحقيقها مع خلق حوار مجتمعي ﺣﻮل الأجندة الوطنية وإﺷﺮاك اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻛﻜﻞ في السعي نحو ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ. والترويج للجهود المبذولة من جانب الجهات الحكومية ومنظمات المجمتع المدني وغيرها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030.