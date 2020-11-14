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فن

بالكاجوال الأبيض.. نسرين طافش تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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أسماء الحسيني
شاركت  الفنانة نسرين طافش، جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وظهرت مرتدية بدلة كاچوال بيضاء اللون مع حذاء جذاب باللون الفضى اللامع ،وتركت نسرين شعرها البني منسدل على كتفيها ولم تتكلف في وضع كثير من المكياج.

يذكر أن أحدث أعمال نسرين طافش فيلم "نادى الرجال السرى"، حيث شاركت في بطولة هذا الفيلم، وشارك فيه عدد من نجوم الفن منهم، كريم عبد العزيز، ماجد الكدواني، غادة عادل، بيومى فؤاد، اخراج خالد الحلفاوي، تأليف أيمن وتار.

وشاركت في رمضان 2019 بمسلسل "مقامات العشق" مع يوسف الخال ومصطفى الخاني ولجين إسماعيل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد.
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