Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

ضبط طن وربع سكر تموينى مهرب بالغربية

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:06 م
صدى البلد
Advertisements
احمد على
تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم، السبت، من ضبط طن و200 كيلو سكر تموينى، و132 عبوة زيت تموينى، مربوط صرفهم على البطاقات التموينية، جمعها مالك مخزن لتجارة السلع، بهدف بيعها فى السوق السوادء، والتربح ماليا بدون وجه حق.

تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط طن و200 سكر تموينى، و132 عبوة زيت تموينى مخصص ربطها على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، قام بتجميعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.

وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.

اقرأ أيضا:
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ضبط مخالفات تموينية في حملة موسعة بالقليوبية

مصادرة 3800 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها بالأسواق في سمنود

ضبط 5 أطنان سكر تمويني مدعم قبل بيعها في السوق السوداء بالقليوبية

ضبط 3.900 طن سلع تموينية مدعمة بالبحيرة

ضبط 3 مخازن بدون ترخيص وسلع غذائية في حملة بالقليوبية

ضبط 6 أطنان زيوت طعام مجهولة المصدر ولحوم فاسدة في حملات تموينية بالغربية

Advertisements

ترشيحاتنا

بملابس ملفتة .. ابنة فيفي عبده تستعرض جمالها بهذه الإطلالة

وزيري يعلن كشفا أثريا غريبا في 2021.. وينفي صحة معلومة متداولة بشأن تحنيط توت عنخ آمون

أقل حدة.. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين بالإسكندرية.. فيديو

مذكرة سرية تكشف سبب إقالة ترامب لوزير الدفاع الأمريكي

بعد إصابة الإعلامي إبراهيم فايق به.. 12 سببا وراء التعرض لـ الجلطات الرئوية

396 عالما مصريا في قائمة جامعة ستانفورد الأمريكية لأفضل 2٪ من علماء العالم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. سيارة الشرطة لامبورجيني الخارقة تنقل أعضاء بشرية وتنقذ حياة مريض

بالريال.. تعرف على سعر إطلالة إليسا في أحدث ظهور لها

شاهد.. تعديل لاند روفر ديفيندر يجعلها خليطا بين الرفاهية والقوة