ضبط طن وربع سكر تموينى مهرب بالغربية

تمكنت مباحث التموين بالغربية بالتنسيق مع مديرية التموين، اليوم، السبت، من ضبط طن و200 كيلو سكر تموينى، و132 عبوة زيت تموينى، مربوط صرفهم على البطاقات التموينية، جمعها مالك مخزن لتجارة السلع، بهدف بيعها فى السوق السوادء، والتربح ماليا بدون وجه حق.





تلقى العميد وليد العيسوى مدير مباحث التموين بالغربية، إخطارا من العقيد محمد نصحى وكيل مباحث الإدارة، بضبط طن و200 سكر تموينى، و132 عبوة زيت تموينى مخصص ربطها على البطاقات التموينية ومحظور تداولها بالأسواق، بحوزة مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية، قام بتجميعها بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء.





وتم التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة المختصة لتجرى شئونها.





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