برلماني: نتوقع تدفق الاستثمارات الأجنبية بعد استعراض كامل الوزير للمشروعات القومية الكبرى

أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بمشاركة الفريق كامل الوزير وزير النقل عبر تقنية الفيديو كونفرانس في ندوة الطريق نحو النمو الاقتصادي المستدام " التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية والتي شهدت مشاركة 40 بنك وشركة من كبريات الشركات الأوروبية والمصرية المتخصصة في قطاع النقل والبنية التحتية مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات فى جذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى التي تنفذها مصر بقيادة الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جميع أنحاء البلاد.





وأعلن " زين الدين " فى بيان له أصدره اليوم اتفاقه التام مع رؤية الفريق كامل الوزير وتأكيده بأن مصر بتوفيق الله ثم بفضل جهود الحكومة ووعي الشعب المصري استطاعت أن تتجاوز فترة الإغلاق حيث لم يتوقف تنفيذ أي من مشروعاتها الكبيرة خلال الفترة الماضية كما بدأت تفتح أبوابها مرة أخرى لعودة الحياة الطبيعية في مجال السياحة مع اتخاذ الاحتياطات والإجراءات الاحترازية اللازمة لاستمرار دورة النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته.





وأشاد بتأكيد الفريق كامل الوزير بأن رؤية وزارة النقل تتخطى مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن المطلوب بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية اضافة الى تناوله لملفات التطور الكبير الذي يشهده قطاع النقل في مصر والذي انعكس على تقدم ترتيب مصر في عدد من قطاعات النقل وفقًا لمؤشر التنافسية الدولية ومنها تقدم ترتيب مصر في مؤشر جودة الطرق 90 مركزًا حيث قفزت من المركز 118 عام 2014 الى المركز 28 عاما 2019.





وتوقع النائب محمد عبد الله زين الدين ان تشهد مصر خلال المرحلة القادمة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لمصر خاصة بعد تناول الفريق كامل الوزير للمشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها فى مصر واهتمام وزارة النقل بمشروعات الجر الكهربائي السككي الصديق للبيئة مثل تنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السريع العين السخة / العلمين والقطار الكهربائي LRT ( السلام / العاصمة الإدارية الجديدة - العاشر من رمضان ) بالإضافة إلي مشروعي مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر وغيرها من مشروعات الجر الكهربائي و التعاقد مع كيانات عالمية متخصصة لها خبرة في مجال الإدارة والصيانة والتشغيل لهذه المشروعات وكذلك الاهتمام بمجال الاتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهربائي الصديقة للبيئة، مشيرا إلى الإصرار على تحقيق ما أكدت عليه المنظمة البحرية الدولية IMO من عمل المراكب والسفن الكبيرة التي تعمل ب SNG الصديقة للبيئة.





وقال النائب محمد عبد الله زين الدين ان أكبر دليل على جذب مصر للاستثمارات الأجنبية هو رغبة عدد من الشركات الاهتمام بمشروعات مصر للربط مع الدول الافريقية حيث أكد الوزير على انه من منطلق دور مصر العربي والافريقي والدولي فقد تم وضع خطة لتنفيذ هذا الربط سواء بتنفيذ مشروعات طرق برية مثل طريق القاهرة كيب تاون وطريق مصر تشاد مرورًا بالسودان بالإضافة إلى إنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكي ومده إلي مدينة وادي حلفا بالسودان وإنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مرورًا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلًا لمدينة طابا و إنشاء خط مرسي مطروح – سيوة ومد خط مطروح – السلوم إلي مدينة بني غازي بليبيا )





اضافة إلى اعلان مسئولى شركة Crossrail Ltd البريطانية المتخصصة في مجال النقل عن الاهتمام بالتعاون مع وزارة النقل المصرية من خلال مذكرة تفاهم تتضمن نقل الخبرات و التدريب على احدث التكنولوجيا في مجال النقل





كما أكد عدد من الشركات الأخرى الاهتمام بالتعاون مع الجانب المصري في مجال تصنيع وتوريد الاتوبيسات التي تعمل بالغاز والكهرباء حيث أكد وزير النقل أنه تم بالفعل التعاقد علي مجموعة من الأوتوبيسات التي تعمل بالغاز وسيتم التعاقد خلال الفترة القادمة مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأوتوبيسات التي تعمل بالكهرباء وأن وزارة النقل على استعداد تام لعقد لقاءات مكثفة مع الشركات التي ترغب في الاستثمار في هذا المجال