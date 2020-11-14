دخول عدد قياسي من مرضى كورونا للمستشفيات الأمريكية.. تفاصيل

أصيب عدد كبير من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودخل منهم عدد قياسي إلى المستشفيات حاليًا في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا ، وذلك بعدما تم تسجيل رقم قياسي بلغ 150526 حالة جديدة في يوم واحد.





ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 1100 حالة وفاة جديدة في 12 نوفمبر، وعلى مدار الأسبوع الماضي ، توفي ما معدله 1052 شخصًا يوميًا بسبب كوفيد- 19، وهو عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى حاليًا.





وقال مشروع تتبع مرضى كورونا، في مدونة لشرح البيانات الجديدة: " الزيادة الحالية في الحالات تحدث منذ 9 أسابيع.. حيث ارتفعت حالات دخول المستشفى لمدة سبعة أسابيع ، وارتفعت الوفيات لمدة خمسة أسابيع".





وتتزايد الحالات أيضًا بأسرع معدل منذ بدء الوباء ، وليس فقط بسبب وجود المزيد من الاختبارات، وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها هذا الأسبوع بنسبة 41 % عن الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 13% في الاختبارات الجديدة، فيما توفي أكثر من 234000 شخص حتى الآن بسبب فيروس كورونا.





ومن المتوقع أنه بحلول الخامس من ديسمبر المقبل، قد يصل هذا العدد إلى 282.000 حالة إصابة يوميا، وفقًا لتحليل أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.