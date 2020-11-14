Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

دخول عدد قياسي من مرضى كورونا للمستشفيات الأمريكية.. تفاصيل

السبت 14/نوفمبر/2020 - 12:47 م
مريض بفيروس كورونا
مريض بفيروس كورونا
Advertisements
أماني إبراهيم
أصيب عدد كبير من الأشخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ودخل منهم عدد قياسي إلى المستشفيات حاليًا في الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى بسبب فيروس كورونا ، وذلك بعدما تم تسجيل رقم قياسي بلغ 150526 حالة جديدة في يوم واحد.

ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية، تم الإبلاغ عن أكثر من 1100 حالة وفاة جديدة في 12 نوفمبر، وعلى مدار الأسبوع الماضي ، توفي ما معدله 1052 شخصًا يوميًا بسبب كوفيد- 19، وهو عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى حاليًا.

وقال مشروع تتبع مرضى كورونا، في مدونة لشرح البيانات الجديدة: " الزيادة الحالية في الحالات تحدث منذ 9 أسابيع.. حيث ارتفعت حالات دخول المستشفى لمدة سبعة أسابيع ، وارتفعت الوفيات لمدة خمسة أسابيع".

وتتزايد الحالات أيضًا بأسرع معدل منذ بدء الوباء ، وليس فقط بسبب وجود المزيد من الاختبارات، وارتفع عدد الحالات المبلغ عنها هذا الأسبوع بنسبة 41 % عن الماضي، مقارنة بزيادة قدرها 13% في الاختبارات الجديدة، فيما توفي أكثر من 234000 شخص حتى الآن بسبب فيروس كورونا.

ومن المتوقع أنه بحلول الخامس من ديسمبر المقبل، قد يصل هذا العدد إلى 282.000 حالة إصابة يوميا، وفقًا لتحليل أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ما أول شيء تفعله في حالة الإصابة بعدوى كورونا ؟

المرحلة 3.. ما نتائج اجتياز لقاح كورونا التجارب السريرية

أغرب إصابة بكورونا.. اختبارات إيجابية لسيدة لمدة 70 يوما وبدون أعراض

كارثة تهدد أمريكا.. 200 ألف إصابة بفيروس كورونا يوميا

كورونا حول العالم.. مستشفيات أمريكا تبلغ ذروتها.. إيطاليا مهددة بموجة أخطر.. بريطانيا تسجل أعلى معدل منذ مايو

مليون إصابة يوميا.. توقعات صادمة بشأن إصابات كورونا في الولايات المتحدة

Advertisements

ترشيحاتنا

فرج عامر: راتب بادجي يساوي ميزانية نادي سموحة

شنط رمضان ومستلزمات عرس.. اعترافات المتهمين بدفع رشوة لـ رئيس حي الهرم

حاملًا رسالة من الرئيس السيسي.. وزير الخارجية يتوجه إلى الكويت

فجأة افترقنا.. كيف وصف تامر حسني شعوره بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

مدحت فقوسة: بعت اللي ورايا بسبب السرطان وأحتاج 580 ألف جنيه لإجراء جراحة

في عيد ميلاد لبلبة.. حرمت من الأمومة وأثارت الجدل عن عادل إمام

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. تعديل لاند روفر ديفيندر يجعلها خليطا بين الرفاهية والقوة

أسعار سكودا الرسمية 2020 - 2021 في مصر

10 صور لـ المغربية جليلة حبيبة تامر حسني السابقة بعد انفصاله عن بسمة بوسيل