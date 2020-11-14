برلماني يؤيد سياسات طارق شوقي لتحديث المنظومة التعليمية ووضع سيناريوهات مواجهة كورونا

أعلن النائب أحمد فؤاد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب تأييده التام لسياسات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية بما فيها اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ووضع البرامج والسيناريوهات التنفيذية لاستمرار العام الدراسى





وأشاد " أباظة " فى بيان له اصدره اليوم بإعلان الوزارة إطلاق قناتين لطلاب الثانوى العام والفنى لبحث وشرح المناهج الدراسية بجانب بنك المعرفة المصرى بالنسبة لطلاب الثانوى العام وأنه بإطلاق القناتين يصبح جميع الطلاب فى الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الثالث الثانوى لديهم القدرة على متابعة شرح المناهج عبر القنوات التعليمية





وناشد النائب أحمد فؤاد أباظة أولياء أمور التلاميذ والمعلمين والتلاميذ أنفسهم ووسائل الاعلام مواجهة الشائعات الخطيرة التى تهدد منظومة تحديث وتطوير التعليم فى مصر ومساندة الجهود الجبارة التي يبذلها الدكتور طارق شوقى لتنفيذ تكليفات الزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير وتحديث المنظومة التعليمية





موجها تحية قلبية للدكتور طارق شوقى ولجميع القيادات والعاملين بالوزارة على جهودهم الناجحة فى استكمال العام الدراسى الماضي وجميع الامتحانات بما فيها امتحانات الثانوية العامة رغم المواجهة الشاملة من الدولة مع فيروس كورونا





تجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى كانت قد أعلنت توفير قناة "مدرستنا" لطلاب التعليم الأساسى التى تبث من خلال :

- قناة "مدرستنا" تبث على التردد 12303

- تبث محتوى علمى فى المواد الأساسية المضافة للمجموع

- تم إطلاقها 18 أكتوبر مع بدء العام الدراسى

- تبث محتوى علمى للصفوف من الرابع حتى الثالث الاعدادى

- الحصص تبث المحتوى باللغة العربية لان الغالبية العظمى من الطلاب في مدارسنا الحكومية المجانية العربية يحتاجون هذه الحصص

- إضافة الحصص للعلوم والرياضيات باللغات الاجنبية" تباعا رغم قيود الجهد والتكلفة والزمن

- سوف تنطلق قناة جديدة يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الابتدائي الى الثالث الابتدائي". الصفوف الأولى تحضر في المدرسة معظم أيام الأسبوع وبالتالي حاجة طلاب هذه الصفوف أقل وتمثل القنوات خدمة مساعدة لهم وليست أساسية.

- تنطلق قناة جديدة أيضا يوم 15 نوفمبر القادم لتغطية حصص الصفوف من "الاول الثانوي الى الثالث الثانوي". هذه المجموعة من الطلاب تعتمد في المقام الأول على المصادر الرقمية الهائلة المتاحة لها مجانا. توفير محتوى كبير على منصة التعلم ببنك المعرفة عن طريق أجهزة التابلت.

- المدرسة تكون للمناقشة وطرح الأسئلة وممارسة الأنشطة.

- إطلاق قناة تعليمية لطلبة التعليم الفنى.