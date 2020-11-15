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برلمان

الحقوق المادية للمعلمين.. 16 اختصاص للجنة التعليم والاتصالات بالشيوخ

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 01:01 ص
مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
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أحمد أيمن
أعلنت لجنة إعداد لائحة مجلس الشيوخ انتهاء المناقشات الخاصة بمشروع اللائحة، على أن يتم تشكيل لجنة للانتهاء من الصيغة النهائية للائحة قبل عرضها على مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية. 

وحددت المادة 36 من مشروع اللائحة الداخلية اللجان النوعية بمجلس الشيوخ والمقدرة بـ 14 لجنة نوعية، على عكس لجان مجلس النواب المكونة من 25 لجنة نوعية. 

وتتكون كل لجنة من اللجان النوعية للمجلس، من عدد من الأعضاء، يحدده المجلس في بداية كل دور انعقاد عادي، بناء على اقتراح مكتب المجلس، بما يكفل حسن قيام هذه اللجان بأعمالها، ولا يجوز في جميع الأحوال أن يزيد عدد أعضاء اللجنة من محافظة واحدة على ربع مجموع أعضائها.

ووفقا للمادة 51 من مشروع اللائحة، تختص لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يأتي:
1- التعليم بجميع أنواعه ومراحله.
2- شئون البحث العلمي. 
3- تطوير التعليم الجامعي. 
4- تشجيع التعليم الفني والتقني وتطويره. 
5- الجامعات والمعاهد العليا ومراكز البحث العلمي.
6- المجامع العلمية واللغوية. 
7- السياسة التعليمية وجودة التعليم.
8- شئون رعاية الحقوق المادية والأدبية للمعلمين وأعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم، وتنمية كفاياتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية.
9- الجوانب المتعلقة بالبحث العلمي في الملكية الفكرية.
10- محو الأمية وتعليم الكبار. 
11- التشريعات الخاصة بالتعليم والبحث العلمي.
12- الاتصالات السلكية واللاسلكية.
13- تكنولوجيا المعلومات والأنشطة المعلوماتية.
14- البريد.
15- أمن الفضاء المعلوماتي.
16- التشريعات الخاصة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة التي تتولى شئون التعليم والجامعات والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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