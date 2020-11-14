محافظ مطروح يضع روشتة للوقاية من فيروس كورونا.. تعرف عليها

ناشد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أبناء مطروح اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا.









وأضاف أنه بمناسبة دخول فصل الشتاء وتعرض دول العالم حولنا للموجة الثانية للإصابات بفيروس كرونا: "فإنني أناشدكم جميعًا الالتزام بارتداء الكمامة لأنها حاليًا هي وسيلة التأمين والحماية الوحيدة من فيروس كرونا مع غسل الأيدي والفم والعينين بالماء والصابون بالتكرار".





وأكد شعيب عدم التجمع بالأماكن المغلقة وحتى داخل البيت نتجنب التقرب من بعضنا ونحافظ على مسافات بيننا للوقاية من الإصابة أو نقل العدوى بالفيروس للمخالطين بالبيت.





كما ناشد المواطنين بتجنب عمل سرادقات العزاء والتجمع بقاعات الأفراح لأنها أكبر مصدر لنقل الإصابة بالفيروس.





وشدد على ضرورة التزام جميع أصحاب الكافيهات والمطاعم بالنسب المحددة للإشغال مع التباعد وإلزام جميع المترددين على المكان بارتداء الكمامة لافتا إلى أنه سيتم شن حملات للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومن يضبط مخالفا سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده وغلق المطعم أو الكافيه مدة ثلاثة أيام. مع التشديد حالة التكرار.





وأضاف: أننا مقبلين على جولة الإعادة بالانتخابات فرجاء اتخاذ الإجراءات الوقائية بارتداء الكمامة مع التباعد بيننا بمسافات لا تقل عن ٢ متر وعدم التواجد بشوادر الدعايات الانتخابية لما لها من أخطار نتيجة الاختلاط والتجمع وعدم ارتداء الكمامة.





وأشار إلى أنه بالنسبة للعزل المنزلي لا بد أن يكون عن طريق الطبيب والمستشفى وبتوصية منهم لأن العزل له شروط يجب معرفتها منها مثلًا عزل المصاب بغرفة وحمام منفرد ولا يختلط بباقي الأسرة بالبيت طول فترة العزل والتخلص من النفايات بطريقة آمنة مع صرف البروتوكول العلاجي من المستشفى وهو متوفر وبالمجان.





وأضاف أنه في حال عدم توافر تلك الشروط بمكان العزل المنزلي فذلك يستلزم ان يكون العزل بالمستشفيات والأماكن متوفرة وكافية ليكون المصاب تحت رعاية طبية سليمة ولا يتسبب في إصابة الآخرين.





وناشد جميع المواطنين سرعة التوجه للمستشفى فور التأكد من تواجد الأعراض عندك حتى يتم التأكد من هذه الأعراض مبكرًا والتدخل الطبي في الوقت المناسب خاصة أنه تلاحظ في الآونة الأخيرة أن الحالات تصل للمستشفى بمرحلة حرجة ومتأخرة.



