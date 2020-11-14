دفتر عزاء ورسائل حب في وداع الشيخ خليفة بمقر سفارة البحرين بالقاهرة

يخيم على سفارة البحرين لدى القاهرة حالة من الحزن والأسي لرحيل الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة رحمه الله.





ونعت الأمة العربية والإسلامية الراحل بكلمات يملؤها في آن واحد مشاعر الفقد والحب لمسيرته الحافلة وتاريخه الزاخر وعمره الذى أفناه فى خدمة البحرين تاركًا وراءه بصمات في الداخل والخارج.





وخصصت السفارة ركنا به صورة الراحل ودفتر لتلقي العزاء الذى شارك فيه المعزين كلمات تحمل المواساة يغلفها التضامن مع المصاب الجلل لقيادة وحكومة وشعب البحرين الشقيق.





وقد استقبلت سفارة مملكة البحرين في القاهرة فى اليوم الثانى لعزاء الراحل الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة حمه الله، عددًا من المسؤولين والدبلوماسيين وذلك لتقديم واجب العزاء.





وشارك العزاء ممثل سفارة الهند لدى القاهرة والدكتور محمد نعمان جلال سفير مصر لدى الصين، حيث كان في استقبالهما السفير البحريني لدى القاهرة.





وأعرب السفير هشام بن محمد الجودر عن بالغ شكره وتقديره لكل المعزين على مشاعرهم الطيبة ومواساتهم في وفاة الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، سائلًا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته.



