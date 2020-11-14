لطلاب جامعة القاهرة.. الأنشطة الطلابية المتاحة.. ومسابقات ثقافية وعلمية أونلاين.. وامتحان الميدتيرم بنظام البابل شيت

امتحان الميد تيرم بآداب القاهرة

الأنشطة الطلابية المتاحة بجامعة القاهرة









أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق الجامعة عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.









الأنشطة الطلابية بكلية الآداب جامعة القاهرة



كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية آداب القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية بين الطلاب خلال اليوم الدراسى، وذلك بعد إطلاق جامعة القاهرة أكبر مسابقات للأنشطة الطلابية أونلاين.



وقال "شريف"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن نشاط الرسم متاح، فالكلية تقوم بعمل مسابقات بين الطلاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى أن نشاط الكشافة ما زال مستمرا بالكلية.







طريقة امتحانات الميد تيرم باداب القاهرة



كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن طريقة عقد امتحان الميدتيرم للطلاب بالكلية.











وقال عميد الكلية، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن جزءا من الامتحانات سيكون أون لاين والجزء الآخر سيكون داخل الكلية بنظام "البابل شيت"، لافتا إلى أن الكلية ستطبق كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى بين الطلاب والتعقيم والتطهير للمدرجات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.











وكان الدكتور شريف كامل، أكد أن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية.









وقال "كامل" إن هناك تشديدات من جانب الكلية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقسيم الطلاب على مجموعات، وكذلك استخدام بوابات التعقيم والكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.









الأنشطة الطلابية المتاحة بجامعة القاهرة

