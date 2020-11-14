لطلاب جامعة القاهرة.. الأنشطة الطلابية المتاحة.. ومسابقات ثقافية وعلمية أونلاين.. وامتحان الميدتيرم بنظام البابل شيت

- امتحان الميد تيرم بآداب القاهرة
- الأنشطة الطلابية المتاحة بجامعة القاهرة
أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، عن إطلاق الجامعة عددًا من المسابقات الثقافية والفنية والعلمية أونلاين، خلال الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021، بهدف تحفيز الطلاب وصقل مواهبهم الإبداعية ودعم روح التنافس بينهم، واختيار أفضل العناصر للاشتراك في المسابقات الداخلية والخارجية.
الأنشطة الطلابية بكلية الآداب جامعة القاهرة
كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية آداب القاهرة، عن الأنشطة الطلابية المتاحة بالكلية بين الطلاب خلال اليوم الدراسى، وذلك بعد إطلاق جامعة القاهرة أكبر مسابقات للأنشطة الطلابية أونلاين.
وقال "شريف"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن نشاط الرسم متاح، فالكلية تقوم بعمل مسابقات بين الطلاب مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وغيرها، بالإضافة إلى أن نشاط الكشافة ما زال مستمرا بالكلية.
طريقة امتحانات الميد تيرم باداب القاهرة
كشف الدكتور شريف كامل، عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة، عن طريقة عقد امتحان الميدتيرم للطلاب بالكلية.
وقال عميد الكلية، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن جزءا من الامتحانات سيكون أون لاين والجزء الآخر سيكون داخل الكلية بنظام "البابل شيت"، لافتا إلى أن الكلية ستطبق كل الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعى بين الطلاب والتعقيم والتطهير للمدرجات حفاظا على صحة وسلامة الجميع.
وكان الدكتور شريف كامل، أكد أن نسب حضور الطلاب بالكلية لم تتأثر حتى الآن، فهناك إقبال والتزام كبير من جانب الطلاب بالجداول الدراسية الموضوعة وفقا للأيام المقررة للحضور لكل مجموعة، موضحًا أنه يتم الاعتماد على المنصات التعليمية بجانب الكتب الدراسية في العملية التعليمية.
وقال "كامل" إن هناك تشديدات من جانب الكلية على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية، والحفاظ على التباعد الاجتماعي وتقسيم الطلاب على مجموعات، وكذلك استخدام بوابات التعقيم والكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.
الأنشطة الطلابية المتاحة بجامعة القاهرة
وأضاف: "بالإضافة إلى أن المسابقات الأونلاين تشمل مسابقات في كتابة البحوث العلمية، والنحت، والتصوير الفوتوغرافي، والتصميم والجرافيك، والفن التشكيلي، والأشغال الفنية، والغناء والعزف الفردي، وإعداد الأفلام القصيرة".
وأشار إلى أن الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة حددت شروط الاشتراك في كل مسابقة وخصصت مبالغ مالية قيمة للطلاب الفائزين، على أن يتم إرسال المشاركات على البريد الإلكتروني [email protected]
وأوضح رئيس جامعة القاهرة، أنه سيتم تنظيم مسابقات ثقافية وأدبية أون لاين للطلاب الراغبين في الاشتراك بمسابقة إبداع 9 التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، لاختيار أفضل العناصر وتأهيلهم في مجالات المسابقة وهي: الدوري الثقافي (الشعر الفصحى والعامية والغنائي، والرواية، والقصة القصيرة، والسيناريو والحوار، والتأليف المسرحي)، والمسابقات العلمية (المبادرات المجتمعية، وريادة الأعمال، وانترنت الأشياء، والذكاء الاصطناعي)، والمسابقات الفنية والاجتماعية (الموسيقى والغناء، والعزف الفردي، والتصوير، والفنون التشكيلية، والنحت والأشغال الفنية، والبحوث).
وأكد الدكتور الخشت، أن الجامعة ليست مكانا للعلم فقط وإنما لبناء الشخصية المتكاملة للطلاب، حيث يتم العمل على اكتشاف المواهب وفتح المسارات الإبداعية أمامها سواء العلمية أو الفنية أو الثقافية، وتوسيع رؤية ورقعة النشاط الطلابي لاكتشاف ورعاية الطاقات الإبداعية من شبابها، من خلال الأنشطة الطلابية التي تسعى من خلالها إلى تغيير طرق تفكير الطلاب وتوظيفها في الحياة اليومية.
يشار إلى أن جامعة القاهرة أطلقت منذ 3 سنوات مشروعًا لتطوير العقل المصري، وأعدت وثيقة الثقافة والتنوير والتي حددت هوية الجامعة ومسارات عملها لتفعيل دور الجامعة كإحدى أهم المؤسسات التنويرية التي يقع عليها الدور الأكبر في بناء شخصية الإنسان المصري، وخلال هذه الفترة أطلقت الجامعة مسابقات في التفكير النقدي وريادة الأعمال بين طلابها وأساتذتها، وأعدت أكبر خريطة للأنشطة الطلابية والمعسكرات التدريبية لإعداد قادة المستقبل، وأطلقت المبادرات الشبابية، واستضافت رموز الفكر والثقافة والسياسة والدين في صالونها الثقافي، وأسست أول حاضنة لريادة الأعمال على مستوى الجامعات، وكونت أول أوركسترا جامعي.