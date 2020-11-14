سقوط حق النيابة الإدارية في تأديب مسئولين سابقين اشتروا شاسية مدرعة بالمخالفة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة دعوى تأديبية ضد رئيس قسم البحوث والتصميم سابق بإحدي المصانع الحربية ، ومدير عام المشتريات ، في اتهامهما خلال عام 2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم تعاقدوا بالأمر المباشر على شراء شاسيه مدرعة بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات المالية ، وسقطت الدعوى التأديبية ضد رئيس القطاع بالمصنع بوفاته .
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .
ونسب للمحال الأول اتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها التعاقد بالأمر المباشر مع شركات القطاع الخاص لتدبير شاسيه سيارة مدرعة رأبان عام 2014 بالمخالفة للتعليمات والإجراءات المعنية بما قبل التعاقد .
وقام المُحال الثانى والثالث ، باتخاذ بعض الإجراءات التي كان من شأنها إعدادهما مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج وإصلاح المدرعات ، بغية التعاقد بالأمر المباشر لتدبير شاسيه سيارة مدرعة .
وثبت من ( مذكرة النيابة الإدارية ومذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات ) ، أن القطاع القانوني بالمصنع ، باشر التحقيق مع المحالين وأوصى بمجازاتهما ، وصدر قرار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي رقم 177 لسنة 2015 بمجازاة المحال الأول بخصم بدل التمثيل لمدة شهر ، ومجازاة المحال الثاني ، بتحميله بمبلغ 2250 جنيها مع خصم بدل التمثيل لمدة شهرين .
وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية ، إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين لمجازاتهما تأديبيًا ، إلا أنها لم تنشط خلال الثلاثين يومًا التالية لطلب الجهاز المركزي ، بإقامة الدعوى التأديبية حيث أقامتها عام ٢٠١٨ وذلك بالمخالفة للقانون ، ومن ثم فقد سقط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المُحَالين .