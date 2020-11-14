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حوادث

سقوط حق النيابة الإدارية في تأديب مسئولين سابقين اشتروا شاسية مدرعة بالمخالفة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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كتب محمد زهير
قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة دعوى تأديبية ضد رئيس قسم البحوث والتصميم سابق بإحدي المصانع الحربية ، ومدير عام المشتريات ، في اتهامهما خلال عام 2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم تعاقدوا بالأمر المباشر على شراء شاسيه مدرعة بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات المالية ، وسقطت الدعوى التأديبية ضد رئيس القطاع بالمصنع بوفاته .      

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .

ونسب للمحال الأول اتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها التعاقد بالأمر المباشر مع شركات القطاع الخاص لتدبير شاسيه سيارة مدرعة رأبان عام 2014 بالمخالفة للتعليمات والإجراءات المعنية بما قبل التعاقد .   

وقام المُحال الثانى والثالث ، باتخاذ بعض الإجراءات التي كان من شأنها إعدادهما مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج وإصلاح المدرعات ، بغية التعاقد بالأمر المباشر لتدبير شاسيه سيارة مدرعة . 

وثبت من ( مذكرة النيابة الإدارية ومذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات ) ، أن القطاع القانوني بالمصنع ، باشر التحقيق مع المحالين وأوصى بمجازاتهما ، وصدر قرار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي رقم 177 لسنة 2015 بمجازاة المحال الأول بخصم بدل التمثيل لمدة شهر ، ومجازاة المحال الثاني ، بتحميله بمبلغ 2250 جنيها مع خصم بدل التمثيل لمدة شهرين .

وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية ، إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين لمجازاتهما تأديبيًا  ، إلا أنها لم تنشط خلال الثلاثين يومًا التالية لطلب الجهاز المركزي ، بإقامة الدعوى التأديبية حيث أقامتها عام ٢٠١٨ وذلك بالمخالفة للقانون ، ومن ثم فقد سقط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المُحَالين .

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