سقوط حق النيابة الإدارية في تأديب مسئولين سابقين اشتروا شاسية مدرعة بالمخالفة

قضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة ، بسقوط حق النيابة الإدارية في إقامة دعوى تأديبية ضد رئيس قسم البحوث والتصميم سابق بإحدي المصانع الحربية ، ومدير عام المشتريات ، في اتهامهما خلال عام 2014 بوصفهم السابق وبدائرة عملهم تعاقدوا بالأمر المباشر على شراء شاسيه مدرعة بالأمر المباشر بالمخالفة للتعليمات المالية ، وسقطت الدعوى التأديبية ضد رئيس القطاع بالمصنع بوفاته .





صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن .





ونسب للمحال الأول اتخذ بعض الإجراءات التي من شأنها التعاقد بالأمر المباشر مع شركات القطاع الخاص لتدبير شاسيه سيارة مدرعة رأبان عام 2014 بالمخالفة للتعليمات والإجراءات المعنية بما قبل التعاقد .





وقام المُحال الثانى والثالث ، باتخاذ بعض الإجراءات التي كان من شأنها إعدادهما مذكرة للعرض على رئيس مجلس إدارة مصنع انتاج وإصلاح المدرعات ، بغية التعاقد بالأمر المباشر لتدبير شاسيه سيارة مدرعة .





وثبت من ( مذكرة النيابة الإدارية ومذكرة الجهاز المركزي للمحاسبات ) ، أن القطاع القانوني بالمصنع ، باشر التحقيق مع المحالين وأوصى بمجازاتهما ، وصدر قرار نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي رقم 177 لسنة 2015 بمجازاة المحال الأول بخصم بدل التمثيل لمدة شهر ، ومجازاة المحال الثاني ، بتحميله بمبلغ 2250 جنيها مع خصم بدل التمثيل لمدة شهرين .





وطلب الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية ، إقامة الدعوى التأديبية ضد المحالين لمجازاتهما تأديبيًا ، إلا أنها لم تنشط خلال الثلاثين يومًا التالية لطلب الجهاز المركزي ، بإقامة الدعوى التأديبية حيث أقامتها عام ٢٠١٨ وذلك بالمخالفة للقانون ، ومن ثم فقد سقط حق النيابة الإدارية في إقامة الدعوى التأديبية ضد المُحَالين .



