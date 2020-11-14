بنشر صور من الحفل.. عصام الحضري يحتفل بخطبة ابنته

احتفل عصام الحضرى حارس مرمى منتخب مصر السابق، بخطوبة ابنته شاهندة ونشر عدة صور من الخطوبة، وذلك من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهر عصام الحضرى فى الصورة برفقة ابنته وزوجته.





يذكر أن عصام الحضري قال إن مستوى الدوري المصري حاليا يجعله غير متحمس للعودة إلى الملاعب.





وتابع "الحضري" في تصريحاته عبر برنامج "أوضة اللبس": "من الصعب أن أعود إلى الملاعب مجددًا فمستوى الدوري المصري في تلك الفترة لا يحفزني على ذلك".





وأضاف: "شخصيتي تتقبَّل استفزاز الإعلام والأجهزة الفنية والجمهور ودائمًا ما أستخدمها كـ حافز كبير لي، وهو ما كان يتعمَّد فِعله مانويل جوزيه ليُساعدني علي التألُّق وأحب استفزازي".





وختم حديثه قائلًا: "عبد الواحد السيد كان أيضا يحب الصراعات ويحب المنافسة وهذا يساعده كثيرًا على التألق.



