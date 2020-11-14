فستان جريء.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد

نشرت الفنانة

، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.





وظهرت ريم البارودي ، بإطلالة أنيقة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الصدر والكتفين مشجر باللون الأبيض.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.



