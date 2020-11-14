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فستان جريء.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:26 م
صدى البلد
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رنا عصمت
نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.

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وظهرت ريم البارودي، بإطلالة أنيقة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الصدر والكتفين مشجر باللون الأبيض.

ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.

يذكر أن ريم البارود حققت  نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.

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