فستان جريء.. ريم البارودى تثير الجدل بإطلالة جذابة.. شاهد
السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:26 م
نشرت الفنانة ريم البارودي، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة.
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وظهرت ريم البارودي
، بإطلالة أنيقة ومثيرة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان مكشوف الصدر والكتفين مشجر باللون الأبيض.
ومن الناحية الجمالية اعتمدت على ترك شعرها ، ووضعت بعض اللمسات البسيطة من المكياج الهادئ.
يذكر أن ريم البارود حققت نجاحا كبيرا من خلال مشاركتها ببطولة مسلسل "قيد عائلي" بطولة الفنانة ميرفت أمين، والفنان صلاح عبد الله.