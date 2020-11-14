اعرف الفارق بين السائق المحترف والسائق قليل الخبرة على الطريق

- السائقون قليل الخبرة ينظرون بكثرة إلى ناحية اليمين في اتجاه حركة السيارة ، والسبب في ذلك الأمر أنهم غير واثقين من موضع السيارة.





- يتعرض دائما السائقين قليل الخبرة إلى الحوادث بنسبة أكبر من غيرهم.





- ستجد أن ردة فعل السائقين قليلي الخبرة هي أطول مقارنة بردة فعل السائقين المحترفين.





الكثير من الأشخاص يعتقدون أن دروس التعليم والتدريب الخاص بقيادة السيارات، واجتيازهم اختبارات القيادة وحصولهم على رخصة القيادة أنهم أصبحوا سائقين متمرسين ، وينعكس هذا الأمر على أسلوب قيادتهم، حيث يقودون سياراتهم بتهور كبير مما يعرضهم للحوادث .والتصرف الصحيح هو أن يعتبر السائق نفسه حتى وان كان متمرسا في القيادة أنه لا يزال مبتدئا قليل الخبرة ، وذلك تماشيا مع مبدأ القيادة الشهير " الممارسة "وقامت مؤسسة الأبحاث العملية SFR ، مؤخرا بعمل مقارنة بين السائقين تبين أن هناك فروقا واضحة بين السائق قليل الخبرة ، وبين السائق المتمرس ، وهذه الفروق جاءت على النحو التالي :-- من أكثر الأشياء أيضا هي الرعونة لدي السائقين قليلي الخبرة الشباب ، في حين ذوى الخبرة يسيطر بشكل أفضل على السيارة.