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سيارات

اعرف الفارق بين السائق المحترف والسائق قليل الخبرة على الطريق

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:34 م
صدى البلد
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أماني نوار
الكثير من الأشخاص يعتقدون أن دروس التعليم والتدريب الخاص بقيادة السيارات، واجتيازهم اختبارات القيادة وحصولهم على رخصة القيادة أنهم أصبحوا سائقين متمرسين ، وينعكس هذا الأمر على أسلوب قيادتهم، حيث يقودون سياراتهم بتهور كبير مما يعرضهم للحوادث .

والتصرف الصحيح هو أن يعتبر السائق نفسه حتى وان كان متمرسا في القيادة أنه لا يزال مبتدئا قليل الخبرة ، وذلك تماشيا مع مبدأ القيادة الشهير " الممارسة "

وقامت مؤسسة الأبحاث العملية SFR ، مؤخرا بعمل مقارنة بين السائقين تبين أن هناك فروقا واضحة بين السائق قليل الخبرة ، وبين السائق المتمرس ، وهذه الفروق جاءت على النحو التالي :-

- السائقون قليل الخبرة ينظرون بكثرة إلى ناحية اليمين في اتجاه حركة السيارة ، والسبب في ذلك الأمر أنهم غير واثقين من موضع السيارة.

- يتعرض دائما السائقين قليل الخبرة إلى الحوادث بنسبة أكبر من غيرهم.

- ستجد أن ردة فعل السائقين قليلي الخبرة هي أطول مقارنة بردة فعل السائقين المحترفين.

- من أكثر الأشياء أيضا هي الرعونة لدي السائقين قليلي الخبرة الشباب ، في حين ذوى الخبرة يسيطر بشكل أفضل على السيارة.
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