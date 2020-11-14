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فن

الله يسعدك.. شاهد نرمين ماهر فى أحدث ظهور

السبت 14/نوفمبر/2020 - 03:42 م
صدى البلد
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سيد احمد
نشرت الفنانة نرمين ماهر صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

الله يسعدك - مساء الورد - القمر - وحشتينا اووى


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يذكر أن أحدث أعمال نرمين ماهر الدرامية مسلسل "فكرة بمليون جنيه" الذى تم عرضه فى السباق الرمضاني الماضي، من إخراج وائل إحسان.


المسلسل بطولة على ربيع، وصلاح عبدالله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم ‏عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قورة، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف.

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