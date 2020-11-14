قصة درع الملهم وعلاقته بـ «سلويت» مو صلاح.. تفاصيل

قالت المهندسة مروة سامى، مصممة جائزة الملهم، إنها شاركت في مسابقة تابعة للاتحاد المصري لكرة القدم في العام الماضي لتصميم كأس السوبر ولكنها لم توفق، ثم تمت دعوتها لعمل درع ضمن مجموعة من الفنانين لتقديمه في تكريم اللاعب محمد صلاح.





وأضافت مروة سامي، أثناء حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع على قناة "تن"، أنها أبلغت قبل تنظيم الحدث بـ 3 أيام فقط، وبدأت في تنفيذ تصاميم مختلفة برؤية مصرية للدرع، ثم قررت أن تستخدم "سلويت" محمد صلاح الذي لا يختلف عليه أحد.





وتابعت مصممة جائزة الملهم، "لم أنم جيدًا في تلك الليلة، ودارت في عقلها عشرات الأفكار لتصميم الجائزة"، قائلة "حسيت إن (السلويت) لشكل محمد صلاح نفسه هو أفضل اختيار، لأنه أيقونة في مصر والعالم، ورغبت في إضافة عناصر تعبر عن هويتنا، زي خريطة مصر أو حروف هيروغليفية، لكني تراجعت في نهاية المطاف حتى لا يخرج العمل مشوشًا بكثرة التفاصيل، مختتمة "عرضت على الاتحاد الفكرة وهما رحبوا بيها ووافقوا عليها".





من جانبه، قال الدكتور إسلام غريب، أستاذ مساعد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، إنه كان مسئولا عن تنفيذ التصميم، لافتا إلى أن درع مثل هذا وحجمه يأخذ تصميمه على الأقل 10 أيام للتنفيذ، ولكن كان من المفترض إنهاؤه في يومين فقط، معلقا "ضيق الوقت كان اكتر حاجة قلقاني، والحمدلله إن التصميم كان بسيط".



