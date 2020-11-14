انطلاق تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية.. تعرف على المواصفات

أعلنت شركة تويوتا عن إطلاق تويوتا فورتشنر الرياضية متعددة الاستخدامات الجديدة في المملكة العربية السعودية ، والتى تعتمد على سبعة مقاعد و إمكانات دفع رباعي مناسبة للقيادة على الطرقات الوعرة.

وزودة تويوتا فورتشنر الرياضية بشبك أمامي كبير مع إضافة اللمسات الفضية على الصدام، مما يولد إحساسًا أقوى بالصلابة والاعتمادية ، ومصابيح أمامية موجهة مع مصابيح القيادة النهارية مصممة حديثًا، إلى جانب مصابيح ليد خلفية .

بالاضافة الى مميزات عديدة منها شاشة تعمل باللمس يبلغ قياسها 8 بوصة للتنقل بين المحتوى المسموع والمرئي، وتدعم تقنية APPLE CARPLAY وتطبيق T-CONNECT المبتكر من تويوتا .

اما عن خيارات محركات البنزين والديزل عالية الكفاءة. وتشمل خيارات البنزين محركًا رباعي الأسطوانات بسعة 2.7 لترًا ينتج 164 حصانًا و245 نيوتن متر من عزم الدوران، ومحرك ست أساطوانات بسعة 4.0 لترًا يولد 235 حصانًا و376 نيوتن متر من عزم الدوران. بينما تشمل خيارات محركات الديزل على محرك توربو بسعة 2.4 لترًا ينتج 147 حصانًا وعزم دوران 400 نيوتن متر .

بالاضافة الى محرك بسعة 2.8 لترًا قادر على توليد 201 حصانًا و500 نيوتن متر من عزم الدوران، مما يوفر تجربة قيادة مثيرة وقوية. ويعمل ناقل الحركة الأوتوماتيكي ذو الست سرعات في فورتشنر على زيادة إمكانات المحرك إلى أقصى حد ويتميز بتروس متعددة تم تحسينها لتعزيز قوة الدفع في نطاق السرعات المنخفضة. كما تم ضبط نسب التروس لتوفير تسارع وعزم دوران قوي، مما يتيح للسيارة قدرة عالية على التعامل مع مغامرة القيادة بالطرقات الوعرة.

اما عن مميزات السلامة فمن بينها وسائد هوائية للمقاعد الأمامية إلى جانب وسادة هوائية على مستوى أقدام السائق، وميزة التحكم في ثبات السيارة (VSC)، والتوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، ونظام تحذير لضغط الإطارات (TPWS)، ونظام المساعدة على صعود المرتفعات (HAC)، وغيرها الكثير.