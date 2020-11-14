بعد زيارة عميد الطب لـ "آلاء".. أسرة الطالبة توجه الشكر لقيادات الأزهر على رعايتهم لها

تابع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ حالة طالبة جامعة الأزهر، التي تعرضت لحادث سير خارج الجامعة الأسبوع الماضي.
وزار الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، يرافقه الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور فيصل زايد، نائب مدير المستشفى؛ الطالبة للاطمئنان عليها.
وأعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، التحسن المستمر لحالة الطالبة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الطالبة تلقى رعاية طبية كاملة منذ نقلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى الحسين الجامعي وحتى الآن.
وبعث عميد كلية الطب برسالة طمأنة عبر خلالها عن استقرار حالة الطالبة وتحسنها، مستنكرًا الادعاءات الباطلة التي تم نشرها عبر بعض صفحات السوشيال ميديا حول إهمال جامعة الأزهر في حق الطالبة.
ووجهت أسرة الطالبة رسالة شكر وتقدير إلى مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وسعادة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، وللدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر؛ لجهودهم المخلصة منذ وقوع الحادث وحتى الآن، كما وجهت الأسرة الشكر لنواب رئيس الجامعة؛ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، والدكتور محمد الشربيني، اللذين كانا بجوارها فور وقوع الحادث؛ حيث قاما بنقلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ومنها إلى مستشفى الحسين الجامعي الموجودة فيه الآن، وتلقى رعاية طبية كاملة.