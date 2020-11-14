بعد زيارة عميد الطب لـ "آلاء".. أسرة الطالبة توجه الشكر لقيادات الأزهر على رعايتهم لها

تابع الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات؛ حالة طالبة جامعة الأزهر، التي تعرضت لحادث سير خارج الجامعة الأسبوع الماضي.





وزار الدكتور حسين أبو الغيط، عميد كلية الطب، يرافقه الدكتور أحمد عبد الجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، والدكتور فيصل زايد، نائب مدير المستشفى؛ الطالبة للاطمئنان عليها.





وأعلن الدكتور حسين أبو الغيط، عميد الكلية، التحسن المستمر لحالة الطالبة على مدار الساعة، مشيرًا إلى أن الطالبة تلقى رعاية طبية كاملة منذ نقلها من مستشفى التأمين الصحي إلى مستشفى الحسين الجامعي وحتى الآن.

وبعث عميد كلية الطب برسالة طمأنة عبر خلالها عن استقرار حالة الطالبة وتحسنها، مستنكرًا الادعاءات الباطلة التي تم نشرها عبر بعض صفحات السوشيال ميديا حول إهمال جامعة الأزهر في حق الطالبة.