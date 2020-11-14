Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تلف الكثير من المحاصيل.. كارثة تصيب الزراعة في دولة عربية.. وهذا هو السبب

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:10 م
محاصيل زراعية
محاصيل زراعية
Advertisements
محمود نوفل
عبر عدد من مزارعي وادي الأردن بالمملكة الاردنية الهاشمية عن ضجرهم وشكواهم من تلف الكثير من محاصيلهم نتيجة عدم مقدرتهم على الوصول إلى مزارعهم خلال فترة الحظر الشامل.

وذكر المزارعون لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن ثمار المزروعات بقيت على اشتالها دون قطفها نتيجة عدم تمكنهم من احضار العمال للمزارع.

وأفاد عضو اتحاد المزارعين في وادي الأردن نواش العايد بانه حتى لو تمكن المزارع من جني محصوله فلن يستطيع توريده للاسواق ما رتب خسائر إضافية على المزارعين.

قال المزارع ابراهيم العدوان إن خسارته كبيرة لتزامن نضوج مادة الكوسا والخيار مع فترة الحظر، وبعد قطفها لا يوجد مكان مناسب لتخزينها لحين فتح الاسواق ما اضطره إلى تركها هذه المدة وتلفها لأنها لم تعد صالحة لتوريدها إلى الأسواق.

وأشار  رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام الي أن كميات كبيرة من الخضار تعرضت للتلف نتيجة عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى مزارعهم خلال فترة الحظر لأن العديد منهم لم يتمكن من الحصول على تصاريح حركة.

والمح الي أن من أبرز المشاكل التي واجهت المزارعين كانت عدم توفر مخازن مبردة لحفظ الخضار وقت الحظر، إضافة إلى نقص العمالة الشديد وقت الحظر، واستغلال العمال للحظر لرفع أجورهم بشكل مبالغ فيه ما كبد المزارعين مزيدا من الخسائر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأردن يصدر قرارا بعودة العمالة المصرية بداية من هذا التاريخ

عبر 6 إجراءات.. السماح للعمالة المصرية الحاصلة على إجازات بدخول الأردن

وداع المانجو.. شاهد فرحة المزارعين أثناء جني آخر محصول من سيدة الفاكهة

طريق العالم الجديد: المسألة الزراعية الروسية

Advertisements

ترشيحاتنا

شرط ترامب الوحيد لتسليم بايدن السلطة والخروج من البيت الأبيض

مفيش مكان لـ فاسد.. إحالة قضية رشوة جديدة لرئيس حي الهرم للجنايات.. تفاصيل

إهانة وصفع على الوجه.. اعتداء 3 بلطجية على بائع خيار بسبب إتاوة 20 جنيهًا في الجيزة.. فيديو

النمسا تصادر 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب

أبهرتوا العالم.. إلهام شاهين تعلق على الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بسقارة

بعد إصابة الإعلامي إبراهيم فايق به.. 12 سببا وراء التعرض لـ الجلطات الرئوية

Advertisements

طائرة مسيرة مفخخة..التلفزيون السعودي يعلن شن هجوم على المملكة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»

بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

غارة جوية تضر بسد في إثيوبيا .. أنباء عن جثث ملقاة في شوارع ولاية تيجراي

رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في وفاة نظيره البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان

قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. ليفربول يرفض مساندة محمد صلاح.. فرج عامر يثير الجدل بسبب راتب بادجي.. وقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو

افتتاح تابوت مومياء لأول مرة على الهواء مباشرة.. شاهد

بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص

رسائل من السيسي.. السفير المصري يكشف أسباب رحلة سامح شكري للكويت

فرج عامر: راتب بادجي يساوي ميزانية نادي سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة بيضاء كلاسيك.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة مع زوجها.. شاهد

بعد إصابته بـ كورونا .. ماذا يأكل محمد صلاح؟

انطلاق تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية.. تعرف على المواصفات