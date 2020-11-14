تلف الكثير من المحاصيل.. كارثة تصيب الزراعة في دولة عربية.. وهذا هو السبب

عبر عدد من مزارعي وادي الأردن بالمملكة الاردنية الهاشمية عن ضجرهم وشكواهم من تلف الكثير من محاصيلهم نتيجة عدم مقدرتهم على الوصول إلى مزارعهم خلال فترة الحظر الشامل.





وذكر المزارعون لوكالة الأنباء الاردنية (بترا) إن ثمار المزروعات بقيت على اشتالها دون قطفها نتيجة عدم تمكنهم من احضار العمال للمزارع.





وأفاد عضو اتحاد المزارعين في وادي الأردن نواش العايد بانه حتى لو تمكن المزارع من جني محصوله فلن يستطيع توريده للاسواق ما رتب خسائر إضافية على المزارعين.





قال المزارع ابراهيم العدوان إن خسارته كبيرة لتزامن نضوج مادة الكوسا والخيار مع فترة الحظر، وبعد قطفها لا يوجد مكان مناسب لتخزينها لحين فتح الاسواق ما اضطره إلى تركها هذه المدة وتلفها لأنها لم تعد صالحة لتوريدها إلى الأسواق.





وأشار رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان خدام الي أن كميات كبيرة من الخضار تعرضت للتلف نتيجة عدم قدرة المزارعين على الوصول إلى مزارعهم خلال فترة الحظر لأن العديد منهم لم يتمكن من الحصول على تصاريح حركة.





والمح الي أن من أبرز المشاكل التي واجهت المزارعين كانت عدم توفر مخازن مبردة لحفظ الخضار وقت الحظر، إضافة إلى نقص العمالة الشديد وقت الحظر، واستغلال العمال للحظر لرفع أجورهم بشكل مبالغ فيه ما كبد المزارعين مزيدا من الخسائر.



