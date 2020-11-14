Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد انتهاء تصوير جوازة قرديحى.. سامو شعلان يتعاقد على مسلسل جديد

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:07 م
سامو شعلان
سامو شعلان
Advertisements
سعيد فراج
تعاقد الفنان سامو شعلان، على المشاركة في بطولة مسلسل جديد من 8 حلقات على منصة شاهد الالكترونية، وذلك بعد انتهاءه من تصوير فيلمه الجديد "جوازه قرديحي" المقرر عرضه مطلع العام المقبل على إحدى المنصات في عرض أول حصري.

وأثار سامو شعلان الجدل برفضه الإفصاح عن اسم وتفاصيل المسلسل الجديد، وأشارت بعض الدلائل أن سامو قد يكون تعاقد في سرية على مسلسل "الغرفة 207" للكاتب الراحل أحمد خالد توفيق ومن المفترض أن يتم عرض المسلسل قريبا على منصة شاهد.

يذكر أن سامو شعلان شارك مؤخرًا في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة التي انتهت منذ أيام، كما شارك في فيلم "جوازة قرديحي" الذي يدور في إطار اجتماعي عن زيجات الوسط الفني، من تأليف محمد خالد، وإخراج ياسر سليم، وبطولة عدد من أبناء أكاديمية الفنون.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد مالك ينشر صورة جديدة من العرض العالمي الأول لفيلم The Furnace

Advertisements

ترشيحاتنا

جيه يكحلها عماها.. رجل يستخدم ماسك للوجه فكانت النتيجة صادمة

طائرة مسيرة مفخخة..التلفزيون السعودي يعلن شن هجوم على المملكة

النمسا تصادر 20 مليون يورو من أموال جماعة الإخوان تستغل في تمويل الإرهاب

رسائل من السيسي.. السفير المصري يكشف أسباب رحلة سامح شكري للكويت

بالأرقام .. سبورت: برشلونة نادي القرن الـ 21 في إسبانيا

10 صور لـ المغربية جليلة حبيبة تامر حسني السابقة بعد انفصاله عن بسمة بوسيل

Advertisements

طائرة مسيرة مفخخة..التلفزيون السعودي يعلن شن هجوم على المملكة

قناة مفتوحة تنقل مباراة منتخب مصر أمام توجو في تصفيات أمم أفريقيا

بمشاركة الصاعقة.. القوات المسلحة المصرية والسودانية تنفذان التدريب الجوى «نسور النيل 1»

بعد تعرض إبراهيم فايق لـ جلطة رئوية.. 9 أعراض مبدئية للإصابة بها

غارة جوية تضر بسد في إثيوبيا .. أنباء عن جثث ملقاة في شوارع ولاية تيجراي

رئيس الوزراء يؤدي واجب العزاء في وفاة نظيره البحريني الراحل الأمير خليفة بن سلمان

قبل مواجهة مصر.. توجو يعلن إصابة لاعب خط الوسط بفيروس كورونا

أخبار الرياضة.. ليفربول يرفض مساندة محمد صلاح.. فرج عامر يثير الجدل بسبب راتب بادجي.. وقناة مفتوحة تنقل مباراة مصر وتوجو

افتتاح تابوت مومياء لأول مرة على الهواء مباشرة.. شاهد

بعد أنباء الارتباط.. عدسة صدى البلد ترصد أول ظهور لـ حلا شيحة ومعز مسعود.. خاص

رسائل من السيسي.. السفير المصري يكشف أسباب رحلة سامح شكري للكويت

فرج عامر: راتب بادجي يساوي ميزانية نادي سموحة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدلة بيضاء كلاسيك.. روجينا تخطف الأنظار بإطلالة مميزة مع زوجها.. شاهد

بعد إصابته بـ كورونا .. ماذا يأكل محمد صلاح؟

انطلاق تويوتا فورتشنر الجديدة في السعودية.. تعرف على المواصفات