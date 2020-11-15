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اقتصاد

أسعار الدولار بالبنوك اليوم الأحد 15-11-2020

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 06:02 ص
الدولار
الدولار
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محمد يحيي
استقر سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 15-11-2020، بدون أي تغيير بالبنوك المصرية لليوم الرابع علي التوالي.

وبلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

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وسجل أدني سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الإسكندرية، التجاري الدولي، المصرف المتحد، التعمير والاسكان، مصر إيران للتنمية" نحو 15.59 جنيه للشراء و 15.69 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " الأهلي الكويتي، الأهلي اليوناني، عودة" نحو 15.6 جنيه للشراء و 15..7 جنيه للبيع.

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك " كريدي أجريكول، سايب" نحو 15.61 جنيه للشراء و 15.71 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي نحو 15.65 جنيه للشراء و 15.75 جنيه للبيع.
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