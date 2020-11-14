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رياضة

صحفي إنجليزي عن إصابة صلاح بكورونا في حفل زفاف شقيقه: مستحيل تحديد ذلك

السبت 14/نوفمبر/2020 - 05:12 م
محمد صلاح نجم ليفربول
محمد صلاح نجم ليفربول
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محمد السعيد
أكد مات إيدسون الصحفي الإنجليزي، أنه لا يمكن التكهن بمكان وتوقيت إصابة محمد صلاح لاعب الريدز ومنتخب مصر، بعدوي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس، الجمعة، إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا المستجد، خلال تواجده في معسكر، المنتخب الوطني، استعدادا لمواجهة توجو، المقرر لها اليوم، السبت في تمام التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من تصفيات كأس الأمم الأفريقية.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى أن اختلاط محمد صلاح بعدد كبير من الناس في فرح شقيقه " نصر" الأسبوع الماضي، هو سبب إصابة اللاعب بفيروس كورونا.

وقال مات إيدسون في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد": من المستحيل معرفة إذا كان صلاح قد حصل على (كوفيد 19) من حفل الزفاف أو في أي  مكان آخر، وليس من العدل التكهن بذلك".

وتابع:" عودة صلاح إلى إنجلترا ليس قرار نادي ليفربول وحده، الفريق الطبي واللوائح ستحدد موعد عودته ولكن يبدو أنه سيغيب بالتأكيد عن مباراة ليستر في الدوري الإنجليزي الممتاز.
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