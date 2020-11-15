اليوم.. كهرباء الدقهلية تقطع التيار عن طوخ وقها

أعلن قطاع الكهرباء بمحافظة القليوبية أنه تقرر فصل التيار الكهربائى عن مدينتى طوخ وقها اليوم الأحد، لأعمال الصيانة الدورية علي محولات القليوبيه من الساعة السادسة وحتى الساعة التاسعة صباحًا.





من جانبها، أكدت المهندسة آمال بركات وكيل وزارة الكهرباء بالقليوبية أنه تم رفع كفاءة جميع المحولات الكهربائية استعدادا لفصل الشتاء ومواجهة العواصف والأمطار، وبلغت تكلفة رفع كفاءة الكهرباء فى المحافظة بشكل عام 470 مليون جنيه.





وأشارت إلى أنه تم صيانة وتجديد عدد كبير من أعمدة الإنارة لتحسين جودة وشدة التيار الكهربائي في جميع مناطق المحافظة وناشدت المواطنين الحفاظ عليها وعدم إتلافها.





من جانبه أشاد قطاع شئون الإقاليم الصحية بوزارة الصحة بمستشفيات محافظة القليوبية والخدمة الصحية العالية المقدمة بالمستشفيات، وذلك خلال مرور فريق من القطاع على بعض المستشفيات بالمحافظة.





والتقى الوفد بالدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة كما أثنى الفريق على مراحل التطوير والإنشاءات الموجودة في بعض مستشفيات محافظة القليوبية.





كما تم أيضا عقد اجتماع لمناقشة بعض السلبيات التي وجدت في بعض المستشفيات والمراكز والوحدات، وجار تلافي هذه السلبيات وإصلاحها.

وكان عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية قد دشن الحملة القومية لتطعيم تلاميذ المرحلة الابتدائية ضد الديدان المعوية بأقراص الميبندازول بمدرسة عثمان بن عفان الابتدائية بقرية شبلنجة بمدينة بنها.