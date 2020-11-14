بأيادٍ مصرية.. الأعلى للآثار: كاميرات الإعلام العالمي تابعت كشف سقارة.. فيديو

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، تعليقاً على الاكتشاف الأثري الكبير اليوم في سقارة، إن كاميرات وسائل الإعلام العالمية تابعت الاكتشاف الأثري اليوم في سقارة.





وأضاف وزيري في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن اكتشاف اليوم تم بأيدٍ مصرية 100%".





وتابع: "تم إجراء أشعة إكس راي لأحد الموميات وشاهدنا السعادة على وجوه كل الحاضرين الاكتشاف الأثري".





وأكد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، أن منطقة سقارة أحد أجزاء منطقة جبانة منف وتمتد من منطقة أبو رواش شمالًا وحتى منطقة دهشور جنوبًا، وكانت تستخدم لدفن الملوك وكبار الموظفين والكهنة.





قال وزير السياحة والآثار، خلال المؤتمر الصحفي لإعلان أكبر كشف أثري في عام 2020 بسقارة، إن منطقة سقارة لم تبح سوى عن 1% من الآثار الموجودة بها، وتحتوي أيضا على جبانة للحيوانات.





وأشار إلى أنه تم اكتشاف أكثر 100 تابوت مغلق ملون، وذلك بخلاف الـ 59 تابوتا التي تم إعلانها في مؤتمر صحفي بداية شهر أكتوبر الماضي، و40 تمثالا لمعبودات مذهبة جميعا تم استخراجها من 3 آبار فقط.