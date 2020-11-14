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توك شو

المنسحب والعنيف والخواف.. نصائح هامة لتعديل سلوكيات أبنائنا | فيديو

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:34 م
تعديل سلوك الطفل
تعديل سلوك الطفل
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قسم التوك شو
قدّمت الدكتورة عزة حامد زيان، استشاري العلاقات الأسرية، نصائح هامة لأولياء الأمور والأمهات لتعديل سلوكيات الأبناء، خاصة أفعال لا يجب تجاهلها أبدًا.

وقالت «حامد» خلال لقائها في برنامج «ست الستات» المُذاع على قناة «صدى البلد» إنه لابد الآباء والأمهات الاهتمام بأفعال أولادهم خاصة المعروف عنهم الانسحاب وعدم المشاركة اجتماعيًا، مُوضحة أن «الطفل المنسحب» من الأطفال يسبب قلق عندما يكون بمفردة.

وتابعت استشاري العلاقات الأسرية: «الطفل العنيف» لابد مراقبته طوال الوقت خاصة في طريقة الكلام التي يتحدث بها مع أصدقائه، مؤكدة أن الأب والأم لابد أن يكون قدوة لأبنائه ولا يتلفظون بألفاظ غير لائقة أمامهم لأن الأطفال تعيد هذه الكلمات مرة أخرى مع أشخاص آخرين.

وأشارت إلى أن «الطفل الخواف» يخافون دائمًا من العقاب وهذا من أخطر الأنماط السلوكية وسببها يكون من تعامل الأب والأم بسبب العنف والسلوكيات السيئة، مؤكدُا أن أطفالنا انعكاس لنا لذلك يجب أن نكون حريصين في كل كلامنا وتعاملاتنا حفاظًا على أبنائنا.

وأوضحت أن دور المدارس تراجع تربويًا خلال السنوات الأخيرة، والتركيز على التعليم أصبح أكثر من التربية، وبعض المدرسين أصبحوا غير متخصصين في عملية التربية مقارنة باالاجيال الماضية التي تربينا عليها سابقاً خاصة أنه كان هناك تواصل مع أولياء الأمور .
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