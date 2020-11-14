توفير فرص تدريبية بديلة لحل أزمة طلاب مبارك كول

وجهت الصفحة الرسمية لمشروع مبارك كول بالسادس من أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة عاجلة إلى اولياء امور طلاب مدرسة الجيزة للغزل والنسيج.
حيث قالت الصفحة في رسالتها : بالاشارة إلى مشكلة ابنائنا الطلاب بمدرسة الجيزة للغزل والنسيج وعدم قدرة الشركة إكمال تدريبهم؛ نفيدكم بأننا ( الوحدة الاقليمية للتعليم المزدوج بمحافظة الجيزة ومقرها بمدينة الثقافة والعلوم) بصدد توفير فرص تدريبية بديلة لطلبة المدرسة ولكن تباعاََ وليس كل الطلبة مرة واحدة وذلك خلال أسبوعين من الآن.
وأوضحت الرسالة أنه تم الاتصال اليوم ١٤-١١-٢٠٢٠ بعدد 50 طالبا للحضور غدا ، وسيتم الاتصال بالباقي على التوالي.
وقالت الصفحة في رسالتها : نرجو الحضور بناء على الاتصال التليفوني من قبلنا فقط كما نرجو اتباع الإجراءات الاحترازية في الدخول واتباع النظام الذي تم وضعه حفاظاََ على سلامتكم وسلامة الجميع ، ونرجو من جميع اولياء الامور الهدوء وعدم القلق والله الموفق.
وكان قد كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، كواليس تجمهر 30 طالبا وولي أمر أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضا على تحويلهم لمدارس تعليم صناعي بعيدة.