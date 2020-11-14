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تعليم

توفير فرص تدريبية بديلة لحل أزمة طلاب مبارك كول

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:28 م
مبارك كول
مبارك كول
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ياســـمين بدوي
وجهت الصفحة الرسمية لمشروع مبارك كول بالسادس من أكتوبر عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، رسالة عاجلة إلى اولياء امور طلاب مدرسة الجيزة للغزل والنسيج.

حيث قالت الصفحة في رسالتها : بالاشارة إلى مشكلة ابنائنا الطلاب بمدرسة الجيزة للغزل والنسيج وعدم قدرة الشركة إكمال تدريبهم؛ نفيدكم بأننا ( الوحدة الاقليمية للتعليم المزدوج بمحافظة الجيزة ومقرها بمدينة الثقافة والعلوم) بصدد توفير فرص تدريبية بديلة لطلبة المدرسة ولكن تباعاََ وليس كل الطلبة مرة واحدة وذلك خلال أسبوعين من الآن.


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وأوضحت الرسالة أنه تم الاتصال اليوم ١٤-١١-٢٠٢٠ بعدد 50 طالبا للحضور غدا ، وسيتم الاتصال بالباقي على التوالي.

وقالت الصفحة في رسالتها : نرجو الحضور بناء على الاتصال التليفوني من قبلنا فقط كما نرجو اتباع الإجراءات الاحترازية في الدخول واتباع النظام الذي تم وضعه حفاظاََ على سلامتكم وسلامة الجميع ، ونرجو من جميع اولياء الامور الهدوء وعدم القلق والله الموفق.

وكان قد كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، كواليس تجمهر 30 طالبا وولي أمر أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضا على تحويلهم لمدارس تعليم صناعي بعيدة.

قال نائب وزير التربية والتعليم لموقع صدى البلد : يرجع سبب ازمة هؤلاء الطلاب إلي سحب شركة الجيزة للغزل والنسيج للفرص التدريبية التي سبق ان اتاحتها لهم بصفتهم طلاب تعليم مزدوج من الدارسين بنظام "مدرسة داخل مصنع" 

وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن هناك مشاكل بين الشركة المذكورة وبين الجهات التي تصدر لها منتجاتها في الخارج ، وهو ما جعلها تخل بإتفاقها مع وزارة التعليم بتدريبهم ، و من هنا تفجرت الازمة وتم توزيع الطلاب على مدارس بعيدة.

واستكمل نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : جار حاليا تسكين هؤلاء الطلاب في مدارس تعليم صناعي عام ومزدوج حسب الفرص التدريبية المتاحة ، والتي اصبح عددها منخفض هذا العام نتيجة انتشار جائحة كورونا التي أثرت علي النشاط الاقتصادي ككل.


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وأعلن نائب وزير التربية والتعليم ، أنه سيتم إحالة مخالفة الشركة لبنود البروتوكول المبرم معها من جانب وزارة التربية والتعليم ، إلي الشئون القانونية بالوزارة لإتخاذ اللازم والحفاظ علي حقوق الطلاب.
توفير فرص تدريبية بديلة لحل أزمة طلاب مبارك كول
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