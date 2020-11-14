توفير فرص تدريبية بديلة لحل أزمة طلاب مبارك كول

حيث قالت الصفحة في رسالتها : بالاشارة إلى مشكلة ابنائنا الطلاب بمدرسة الجيزة للغزل والنسيج وعدم قدرة الشركة إكمال تدريبهم؛ نفيدكم بأننا ( الوحدة الاقليمية للتعليم المزدوج بمحافظة الجيزة ومقرها بمدينة الثقافة والعلوم) بصدد توفير فرص تدريبية بديلة لطلبة المدرسة ولكن تباعاََ وليس كل الطلبة مرة واحدة وذلك خلال أسبوعين من الآن.









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وأوضحت الرسالة أنه تم الاتصال اليوم ١٤-١١-٢٠٢٠ بعدد 50 طالبا للحضور غدا ، وسيتم الاتصال بالباقي على التوالي.





وقالت الصفحة في رسالتها : نرجو الحضور بناء على الاتصال التليفوني من قبلنا فقط كما نرجو اتباع الإجراءات الاحترازية في الدخول واتباع النظام الذي تم وضعه حفاظاََ على سلامتكم وسلامة الجميع ، و نرجو من جميع اولياء الامور الهدوء وعدم القلق والله الموفق.





وكان قد كشف الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني ، في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد ، كواليس تجمهر 30 طالبا وولي أمر أمام مقر ديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتراضا على تحويلهم لمدارس تعليم صناعي بعيدة.





قال نائب وزير التربية والتعليم لموقع صدى البلد : يرجع سبب ازمة هؤلاء الطلاب إلي سحب شركة الجيزة للغزل والنسيج للفرص التدريبية التي سبق ان اتاحتها لهم بصفتهم طلاب تعليم مزدوج من الدارسين بنظام " مدرسة داخل مصنع"





وأضاف نائب وزير التربية والتعليم ، أن هناك مشاكل بين الشركة المذكورة وبين الجهات التي تصدر لها منتجاتها في الخارج ، وهو ما جعلها تخل بإتفاقها مع وزارة التعليم بتدريبهم ، و من هنا تفجرت الازمة وتم توزيع الطلاب على مدارس بعيدة.





واستكمل نائب وزير التربية والتعليم تصريحاته قائلا : جار حاليا تسكين هؤلاء الطلاب في مدارس تعليم صناعي عام ومزدوج حسب الفرص التدريبية المتاحة ، والتي اصبح عددها منخفض هذا العام نتيجة انتشار جائحة كورونا التي أثرت علي النشاط الاقتصادي ككل.









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