له مردود جيد على المواطن.. المالية تكشف مميزات قانون الجمارك.. فيديو

قال الشحات غتوري وكيل اول وزارة المالية ورئيس المكتب الفني لمصلحة الجمارك، تعليقا على توقيع الرئيس السيسي على قانون الجمارك، إن القانون متكامل وركز على سرعة تسهيل الإجراءات كي لا تكون الموانئ مخازن ولكنها معابر للمنتجات ولا يوجد تكدس وتعطيل حركة التجارة داخل الموانئ ".





وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الموانئ تصبح بوابات عبور البضائع الواردة والصادرة دون تواجد تكدس في الميناء ".





وتابع الشحات غتوري:" يمكن للمستورد أو المستثمر التقدم للإفراج الجمركي قبل وصول البضائع للبلاد كي يتم تسهيل الإجراءات ".





وأكمل:" عند وصول البضائع يتم المطابقة على الأوراق ويتم إدخال البضائع على الفور ".



