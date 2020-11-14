بعد إصابتها يوم 4 نوفمبر.. ريم العدل تعلن تعافيها من كورونا





وعلقت ريم العدل على صورة التحاليل الخاصة بها قالئة : "تم بحمد الله".





كما اعلن محمد العدل عن نتيجة مسحة كورونا التى اجراها قائلا عبر فيسبوك : "الحمد لله انا وريم .. نتيجة المسحة سلبية .. اتقدم بالشكر كل الشكر للدكتورWaleed Shawky Attia .. الذى تابع حالتى انا وريم وباقى العائلة على مدار العشرة ايام الماضية وبشكل يومى من نيويورك واشكر له نصائحه الرائعة والمفيدة وجزاك الله عنا كل خير.. الحمد لله





و اعلنت ريم العدل في 4 نوفمبر الماضي إصابتها بفيروس كورونا عبر صفحتها على فيسبوك وقالت : " رغم إني ماعنديش أي أعراض خالص، ولأن الاحتياط واجب ومسؤولية في الظروف دي، عملت تحليل كورونا والنتيجة طلعت إيجابي للأسف".





وأضافت: "بعض الأصدقاء عملوا تحليل طلع إيجابي وبعدها عملوا واحد تاني وطلع سلبي. بس أنا هعزل نفسي كده كده لحد ما أتأكد مليون في المية. كلنا لازم نعمل تحليل احتياطي يا جماعة. ربنا يسلّم الجميع".





وعقب إصابتها بيوم دافعت ريم عن مهرجان الجونة، وكتبت: "إمبارح كتبت بوست بعلن فيه إصابتي بكورونا.. واللي أنا مش شايفاها عيب ولا وصمة.. لا أنا أول واحدة ولا آخر واحدة يا جماعة.. إحنا في وباء عالمي.. وكل واحد مصاب أو مخالط عليه مسؤولية أخلاقية يبلغ اللي حواليه على فكرة عشان ياخدوا احتياطاتهم.. المهم من أول ما كتبت البوست وأنا عمال يجيلي مكالمات من صحفيين طالبين تصريحات ومداخلات في برامج مهمة لإدانة مهرجان الجونة ومش فاهمة ليه بجد".





وأضافت: "كأن فيه ترصد لمهرجان الجونة اللي الحقيقة وبشهادة وزارة الصحة نفسها كان واخد كل الإجراءات الوقائية.. أي فعاليات مش تحت إشراف المهرجان مباشرة لا تخضع لمسئوليته وإنما هي تحت مسئولية منظميها، زائد إن كلنا أفراد راشدين مسئولين عن قراراتنا وسلوكياتنا".





وأكملت: "فنهدا شوية يا جماعة، وعلى فكرة أستاذة نشوى مصطفى ربنا يقوّمها بالسلامة يا رب ما كانتش في الجونة أصلًا! ووجز ماكانش في مهرجان الجونة ده واحد كان مسافر الجونة مع اصحابه.. طيب بلاش.. تامر هاشم أعلن اصابته قبل الجونة أصلًا وأكيد تامر هاشم أشهر مني بس ما تعملش على تصريحه الزيطة اللي حصلت امبارح عشان ماكانش فيه ساعتها جونة نلوم على منظميها!! كفايا يا جماعة ارحموا نفسكوا.!! أنا ما شفتش ناس بتتلكك عشان توقف الحياة بالطريقة دي! ربنا يسلّم ويحفظ الكل".

نشرت الاستايلست ريم العدل تعليقا عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك تعلن فيها عن تعافيها من الاصابة بفيروس كورونا المستجد وذلك بعد اصابتها فى 4 نوفمبر الحالى.