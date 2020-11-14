بيومي: ترسيم الحدود حدث لمنع أي تطلعات لغير أصحاب الحق.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق ، إن مصر عنصر توازن دائما ولم يحدث في التاريخ المصري أن تكون دولة معتدية على احد ودائما تعمل على التوازن في جميع المجالات.





وأضاف بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع على قناة اكسترا نيوز ، ان مصر قامت بتطوير علاقاتها مع اليونان وقبرص وهذا بسبب الاكتشافات الحاصلة في شرق البحر المتوسط من الغاز الطبيعي وهذا ساعد على ترسيم الحدود بين البلدان الثلاثة.





وأوضح بيومي ، أن ترسيم الحدود كان لمنع اى تطلعات لغير اصحاب الحق في المجيء إلى الدول الثلاث مؤكدا على الاتفاق المصري الأوروبي الذي تم سنه 2001 لمحاربة الجريمة المنظمة . أنالمجيءإلىعلىالأوروبيالذي



