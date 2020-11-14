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بعد إصابته بكورونا| الصحة: تفاصيل الحالة الصحية لـ محمد صلاح منوط بها اتحاد الكرة ووزير الرياضة

السبت 14/نوفمبر/2020 - 06:41 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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هاني حسين
 كشف الدكتور  خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، التطورات الصحية لـ محمد صلاح بعد إصابته بفيروس كورونا، قائلا:" :" تفاصيل الحالة الصحية لمحمد صلاح منوط بها اتحاد الكرة ووزير الشباب والرياضة".

 
وأضاف  خالد  في مداخلة هاتفية  مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  أي مصاب بفيروس كورونا يتم التعامل معه على الفور ويتم معالجته طبقا لبروتوكول العلاج الذي تعتمده مصر".


 وتابع خالد مجاهد:"  منذ الموجة الأولى  لفيروس كورونا  تم تخصيص مستشفيات مخصصة لعزل مصابي فيروس كورونا وهناك مستشفيات اخرى منوط بها الفرز  والتحليل ".

 ولفت خالد مجاهد إلى أن المستشفيات الطبيعية بها مسارات مختلفة للتعامل مع مصابي فيروس كورونا والحالات المرضية الطبيعية ".

وأكمل خالد مجاهد إن " تغيير بروتوكول العلاج غير مرتبط بشراسة الفيروس ولكن يتم تغيير وتحديث  البروتوكول للتوصل إلى أفضل طريقة لـ علاج الحالات البسيطة والمتوسطة وشديدة الاصابة بالفيروس".
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