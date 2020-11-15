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برلمان

برلمانية: يجب تطوير القومية للتأمين بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحالى

الأحد 15/نوفمبر/2020 - 02:02 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه خلال الأيام الماضية بضرورة  التطوير والتحديث الإلكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث إنها  شبكة حماية اجتماعية كاملة.

وتابعت درويش في تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه يجب تطوير الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي بما يتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث وتقديم خدمات صرف المعاشات للمواطنين بطريقة أفضل حيث أن هؤلاء المواطنين أفنوا حياتهم لخدمة وطنهم، ويجب أن يكون هناك طريقة أفضل لحصولهم على صرف معاشتهم الشهرية .

وقد عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، اليوم، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء جمال عوض.

ستهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة و عرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة  و التي تم عرضها علي القيادة السياسية و التي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة ، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين ، و كذلك جهود تحديث الهيكل الإداري ، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية . 

وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الإنتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات و المستحقين  .
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