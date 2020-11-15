برلماني: تغيير شامل فى المنظومة الخاصة للتأمين الاجتماعي والمعاشات للمواطنين

قال النائب عبد الوهاب خليل عضو مجلس النواب، إننا نشهد خلال الفترة الحالية تطورا كبيرا فى كافة المجالات التى تقدم خدمات للمواطنين، والتى يضعها الرئيس عبد الفتاح السيسي على رأس اهتماماته، ومنها التوجيهات التى أصدرها بضرورة التطوير والتحديث الإلكتروني الشامل الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي.





وتابع عضو مجلس النواب فى تصريحات خاصة لصدي البلد، أنه فى إطار تلك التوجيهات سنرى تغييرا شاملا فى المنظومة الخاصة للتأمين الاجتماعي والمعاشات، لافتا إلى ضرورة أن يكون هناك خدمات أكبر لكبار السن على سبيل المثال توصيل المعاش لهم بالمنزل لمن هم تخطوا السبعين أو يعانون من أمراض مزمنة، وليس لديهم أحد يستلم لهم المعاش .





وأكد خليل ، أننا ننتظر من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي أن تقدم أيضا خدمات للحالات الخاصة والأكثر إحتياجا ، لافتا الي ضرورة احداث التطوير والتحديث الإليكتروني الشامل للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي, لمواكبة التحول الرقمي بالدولة المصرية فى إطار سياستها المتطورة الجديدة.





وقد عقد مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي، اليوم، أولى جلساته بتشكيله الجديد، برئاسة اللواء جمال عوض.





واستهل رئيس الهيئة لقاءة بتهنئة أعضاء مجلس الإدارة و عرض الرؤية المستقبلية لعمل الهيئة، والتي تم عرضها على القيادة السياسية والتي تتضمن التحول الرقمي في عمل الهيئة، ورفع كفاءة بنيتها التحتية، لتحسين مستوى الخدمات التأمينية المقدمة لأصحاب المعاشات والمستحقين، وكذلك جهود تحديث الهيكل الإداري، فضلًا عن البرنامج الزمني لتنفيذ الرؤية المستقبلية .





وخلال الاجتماع تم مناقشة العديد من الخدمات التامينية التي يمكن العمل علي تحسينها في الوقت الراهن لحين الانتهاء من رقمنة الخدمات التي تقدمها الهيئة مما يعود بالنفع علي أصحاب المعاشات والمستحقين.