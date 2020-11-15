برلماني: الاكتشافات الأثرية الجديدة عامل جذب قوي للسياحة

قال النائب حسني حافظ، عضو مجلس النواب، إن مصر تمر بانتعاشة كبرى، وذلك بعد الإعلان عن الاكتشافات الأثرية بمنطقة سقارة، مشيرا إلى أن هذه الاكتشافات تمثل عامل جذب قوي للسائحين من مختلف دول العالم.





وأوضح "حافظ"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن وزارة السياحة والآثار خلال الفترة المقبلة حققت إنجازات غير مسبوقة جعلت السياحة تسترجع قواها بعد فترة التوقف بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-١٩"، مؤكدا أن السياحة المصرية ستشهد انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة.





وأكد عضو مجلس النواب، أن السياحة هي أهم مصادر الدخل القومي لمصر وأن هناك عدد كبير من العاملين ينتظرون عودة السياحة بشكلها الطبيعي مرة أخرى خلصة وأنه مازال هناك دول متحفظة على التنقلات، لافتا إلى أن العالم أجمع يمر بأزمة حينما تنتهي ستعود الأمور لطبيعتها.





يذكر أن مصر قد شاركت هذا الأسبوع ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM والتي انطلقت فعالياتها افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمشاركة 150 دولة و 1290 عارضا و 1355 من ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العالمية.





وقال رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، إنه خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة سبل التعاون لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أهم الاسواق السياحية والبدء في وضع خطط لتنفيذها فور تحسن الأوضاع العالمية.





وأشار إلى أنه خلال لقاء مسئولي ABTA تم الحديث عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث أكد مسئولي ABTA بأنهم سيقومون بعرض الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال اجتماعهم المقرر عقده الأسبوع المقبل مع اللجنة الحكومية البريطانية التي تعد تقارير بشأن المقاصد السياحية الأكثر استعدادا وأمانا لاستقبال السائحين.