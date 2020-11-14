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فن

أعيش بشكل طبيعي.. ميس حمدان تكشف لـ صدى البلد نتيجة مسحة كورونا

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:03 م
ميس حمدان
ميس حمدان
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أحمد إبراهيم
كشفت الفنانة ميس حمدان عن نتيجة مسحة كورونا المستجد بعد أن أجرت المسحة الثانية منذ أيام قليلة بعد إصابتها بالفيروس. 

وقالت ميس حمدان فى تصريح لـ "صدى البلد" : أجريت مسحة ثانية وظهرت نتيجتها أمس الجمعة وجاءت سلبية وأنا حاليا أعيش بشكل طبيعى". 

وأضافت ميس حمدان قائلة : "انها حاليا بحالة جيدة ولم تشعر باى آلام والتى تعرضت لها خلال الفترة الماضية". 

وانتهت الفنانة الأردنية ميس حمدان من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "اصحى صح صح يا غبي" التي تقدمها باللهجة الخليجية.

وأعلن عدد من نجوم الفن إصابتهم بـ كورونا خلال الأيام القليلة الماضية بعد عودتهم من الجونة، ومنهم سارة عبد الرحمن، زينب غريب، ويجز، ومصممة الملابس ريم العدل.

"الجونة" هو أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويهدف مهرجان الجونة السينمائي إلى عرض مجموعة واسعة من الأفلام للجمهور الشغوف بالسينما، وتعزيز التواصل بين الثقافات المختلفة من خلال فن السينما.

ويهدف إلى ربط صناع الأفلام من المنطقة بنظرائهم الدوليين، ويلتزم المهرجان باكتشاف الأصوات الجديدة، ويسعى جاهدا ليكون حافزا لتطوير السينما في العالم العربي. 
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