قصة تلميذة حرمها القدر من يديها فقررت رسم مستقبلها بقدميها .. صور

وأشاد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمستوى المتميز للتلميذة رحمة ، وقدم رسالة شكر وشهادة تقدير للأستاذة هبة زكريا حافظ وفريق الدمج التعليمي بالمدرسة ( الاستاذة هالة محمد حسن - والأستاذة رشا محمد).

ومن جانبه .. كان قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن عدد الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة في مدارس الدمج وذوي الاحتياجات الخاصة زاد من 70 ألفا إلى 120 ألف طالب.

وقال وزير التربية والتعليم، إنه تم تدريب 72 ألف معلم وأخصائي ومدير مدرسة على التعامل مع ذوي الإعاقة.





وأعلن أنه تم تدريب 26 ألفا و367 معلما على التعامل مع ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس الدمج.





وقال وزير التربية والتعليم إن وزارة التربية والتعليم تسعى إلى تغيير نظرة المجتمع إلى أبنائنا ذوي الاحتياجات الخاصة؛ من خلال العمل على إكسابهم خبرات معرفية ومهارات يدوية وفنية تمكنهم من التزود بالمعارف، والاعتماد على النفس ومشاركة أقرانهم في ممارسة الأنشطة والهوايات.



وأشار وزير التربية والتعليم ، إلى أنه تقديرًا من الدولة ومؤسساتها للقادرين باختلاف "ذوى الاحتياجات الخاصة" وضعت الدولة استراتيجية متكاملة لتقديم الرعاية لذوى الاحتياجات الخاصة وتأهيلهم الاجتماعي، وتحويلهم من قوى معيلة إلى قوى منتجة ومؤثرة بالمجتمع وإشراكهم في المعارض المحلية والدولية.



وقال وزير التربية والتعليم : أن الوزارة تهتم بإنتاج نسخة من المناهج الجديدة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، بجانب وضع خطة طموحة للتعليم الابتدائي.



وخلال عام 2019 ، أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرار رقم 20 لسنة 2019 الخاص بفتح فصول ملحقة بمدارس النور للمكفوفين ومدارس الأمل للصم للطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة ونظام القبول بها ، جاء ذلك في ضوء اهتمام وزارة التربية والتعليم بالطلاب ذوي الإحتياجات الخاصة ، ولأول مرة في تاريخ جمهورية مصر العربية وبالتعاون مع مدرسة بيركنز الأمريكية ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم خلال 2019 إنه تم فتح أول فصل لمزدوجي ومتعددي الإعاقة بمدرسة النور بحمامات القبة وجاري استكمال المرحلة الأولي من المشروع، مشيرةً إلى أن الهدف الأسمى هو إكساب الطلاب مزدوجي ومتعددي الإعاقة المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.



وكانت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة بوزارة التربية والتعليم ، قد أوضحت أن نظام القبول بمثل هذه الفصول يتم علي مرحلتين، المرحلة الأولى منها أنيكون السن في أول أكتوبر ست سنوات ويكون الحد الأقصى للبقاء في هذه المرحلة ١٤ عامًا، ويكون اجتياز المرحلة لكل طالب تبعًا لتخطيها لمستويات التأهيلية داخل هذه المرحلة ، وأشارت هالة عبد السلام إلى أن المرحلة الثانية تبدأ بعد اجتياز المرحلة الأولى ويبدأ سن القبول بها من ١٤ إلى ٢١ عامًا كحد أقصى للسن ولا يشترط القبول بالمرحلتين المربع السكني.



من جانبها كانت قد أكدت إنجي مشهور، مستشار وزير التربية والتعليم للتربية الخاصة خلال عام 2019 ، إن هذه الفصول تهدف إلى تأهيل وتعليم الأطفال مزدوجي ومتعددي الإعاقة بما يتوافق مع قدراتهم من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع وبث الثقة في نفوس الطلاب ومساعدتهم علي تقبل الذات والآخر ، وأوضحت أن فصول مزدوجي ومتعددي الإعاقة ستعمل على التقليل من أثر ضغط الإحساس بالإعاقة، وبث الثقة في نفوس الطلاب وتزويدهم بالخبرات المعرفية التي تمكنهم من الاندماج في المجتمع وإكسابهم المهارات المهنية المناسبة من خلال التدريب حتى يتمكنوا من الاعتماد على أنفسهم ويصبحوا عناصر فاعلة في المجتمع.



كما شهد عام 2019 ، قيام وزارة التربية والتعليم بتوقيع بروتوكول تعاون مع الشركة العربية الحديثة للطبع والنشروالتوزيع (سلاح التلميذ)؛من أجل دعم برامج دمج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة في المنظومة التعليمية.



كما شهد عام 2019 ، افتتاح مركزًا للتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتنمية المهارات بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالمطرية بمحافظة القاهرة، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 يونيو 2019، وذلك بحضور الدكتورة إنجي مشهور مستشار وزير التربية والتعليم للاحتياجات الخاصة، والأستاذة هالة عبدالسلام رئيس الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة.



جاء ذلك في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي برعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير كامل الدعم لهم إيمانًا من الدولة المصرية بقدراتهم وإمكاناتهم، وبتوجيه مباشر من الدكتور الوزير طارق شوقي وزير التربية والتعليم.



وأضافت وزارة التربية والتعليم إنه تم تجهيز المركز بأحدث الأجهزة المستخدمة في برامج التأهيل لأطفال التوحد وضعاف السمع وذوي الإعاقات البصرية ، ويتم في المركز وضع البرامج العلاجية الخاصة بتعديل السلوك وتنمية المهارات أو التخاطب والتكامل الحسي والعلاج الوظيفي وتشرف على المركز الإدارة المركزية لشئون التربية الخاصة، ويعمل به معلمين حاصلين على تدريب من مدرسة بيركنز الأمريكية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، أنه يتم تقديم هذه الخدمات بالمجان لطلاب ذوى الإعاقات الذهنية والبصرية والسمعية ومتعددي الإعاقة والتوحد على مدارالعام وذلك بالتنسيق مع مدارس وفصول التربية الخاصة ومدارس التعليم العام الدامجة.



وخلال عام 2019 ايضا .. افتتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فصلين بمدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بطنطا بمحافظةالغربية، ضمن سلسلة فصول متعددي ومزدوجي الإعاقة، وذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بالاهتمام بأبنائنا الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة ، وتأتى تلك السلسلة من الفصول في إطار البروتوكول الموقع بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ومؤسسة نداء للإعاقات السمع بصرية ممثل مدرسة بيركنز الأمريكية.



وأكدت وزارة التربية والتعليم أن تلك الفصول الحكومية تُعد هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه تم تدريب معلمي الفصول علي يد خبراء من مدرسة بيركنز الأمريكية.



وأوضحت وزارة التربية والتعليم ، إنه تم تدريب عدد من المعلمين بالتزامن مع تجهيز الفصل بالأدوات اللازمة ثم الافتتاح واستقبال الأطفال لتأهيلهم.



وخلال 2019 ايضا .. تم دعم 117 مدرسة من مدارس التربية الفكرية حتى الآن بأجهزة كمبيوتر وسبورات ذكية وشاشات عرض وإنترنت،إلى جانب دعم الفصول الملحقة كذلك بمدارس الصم والمكفوفين".



كما تم أيضا خلال شهر أكتوبر 2019، تدريب 120 طالبا من طلاب الصم والمكفوفين والتربية الفكرية بالأكاديمية الوطنية لذوي الإعاقة بوزارة الاتصالات، على دورة كمبيوتر لمدة أسبوع"