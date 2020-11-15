برلمانية: كورونا أثرت على السياحة بالسلب.. والقادم أفضل

أفادت الدكتورة ماجدة نصر عضو مجلس النواب، بأن السياحة المصرية كانت تمر بفترة إنتعاشة كبيرة قبل انتشار جائحة فيروس كورونا في مختلف الدول والتي أثرت بالسلب على السياحة؛ نظرا للتوقف الذي حدث في مختلف بلدان العالم، لافتة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد انتعاشة للسياحة تعيدها لسابق عهدها.





وأكدت "نصر"، في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الدولة متمثلة في وزارة السياحة والآثار تعمل على توفير الإجراءات الاحترازية التي تشعر السائح بالآمان فور وصوله إلى المطار، مشيدة بالاكتشافات الأثرية التي تم الإعلان عنها حتى الآن بمنطقة سقارة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن هذه الاكتشافات عكست صورة إيجابية عن مصر خاصة وان القائمين عليها مصريون، مؤكدة أن ذلك يعتبر من أهم إنجازات عام 2020.





يذكر أن مصر قد شاركت هذا الأسبوع ممثلة في وزارة السياحة والآثار في بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market (WTM والتي انطلقت فعالياتها افتراضيا هذا العام خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر الجاري بمشاركة 150 دولة و 1290 عارضا و 1355 من ممثلي منظمي الرحلات وشركات الطيران العالمية واتحادات السياحة الدولية ومنظمة السياحة العالمية.





وقال رئيس قطاع السياحة الدولية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أنه خلال هذه الاجتماعات تم مناقشة سبل التعاون لاستعادة الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من أهم الاسواق السياحية والبدء في وضع خطط لتنفيذها فور تحسن الأوضاع العالمية.





وأشار إلى أنه خلال لقاء مسئولي ABTA تم الحديث عن الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها مصر لاستئناف الحركة السياحية الوافدة إليها، حيث أكد مسئولي ABTA بأنهم سيقومون بعرض الاجراءات التي اتخذتها مصر خلال اجتماعهم المقرر عقده الاسبوع المقبل مع اللجنة الحكومية البريطانية التي تعد تقارير بشأن المقاصد السياحية الأكثر ر استعدادا وأمانا لاستقبال السائحين.