غدا..الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

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ومع طرح الوزارة اليوم لأذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 32 مليار جنيه خلال يومي الخميس والإثنين من الأسبوع الجاري.





وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري ، الإقتراض من الجهاز المصرفي المحلي؛ لتدبير احتياجاتها التمويلية بالموازنة العامة العامة بقيمة 51 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية، تشمل أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الحالي.