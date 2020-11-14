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اقتصاد

غدا..الحكومة تبيع أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه

السبت 14/نوفمبر/2020 - 08:13 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
تطرح  الحكومة، غدا الأحد ؛ أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بغرض السيطرة علي عجز الموازنة.

قال تقرير صادر عن إدارة الدين العام التابع لوزارة المالية، إنه من المخطط طرح أجلي الخزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ19 مليار جنيه.

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ذكر التقرير أنه من المخطط بيع أجل 91 يوما بـ8.5 مليار جنيه و أجل 266 يوما بـ 10.5 مليار جنيه، لتدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة.

ومع طرح الوزارة اليوم لأذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيه، سيتبقي لها طرحين اثنين بقيمة 32 مليار جنيه خلال يومي الخميس والإثنين من الأسبوع الجاري.

وتسعي وزارة المالية خلال الأسبوع الجاري  ، الإقتراض من الجهاز المصرفي المحلي؛ لتدبير احتياجاتها التمويلية بالموازنة العامة العامة بقيمة 51 مليار جنيه علي مدار 3 عطاءات دورية، تشمل أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من الأسبوع الحالي.
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